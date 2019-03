Bemerkenswert: Erstmals seit zehn Jahren stellt eine Liga die Hälfte der verbliebenen CL-Teams. Und erstmals sind bis auf einen englischen Starter alle noch in einem europäischen Wettbewerb dabei. Als einziger von sieben Clubs schied Burnley im EL-Playoff (gegen Olympiakos) aus. Mit ManCity, ManUnited, Liverpool und Tottenham stehen vier Premier-Ligisten in CL-Viertelfinals, dazu kommen die Vertreter Chelsea und Arsenal in der Europa League. England ist im Europacup-Rausch.

Die Schweiz im Jahrzehnt-Tief

Die Schweiz war als Zwölfter im Uefa-Ranking in die laufende Europacup-Saison gestartet und ist derzeit auf den 17. Rang abgerutscht. Die Konsequenzen für die Saison 2020/2021 sind riesig. Einer der bisher fünf Europacup-Plätze ist weg. In der Champions-League-Quali darf nur noch der Meister ran und muss für den Einzug in die Gruppenphase zwei Runden mehr überstehen.

Zudem ist der Cupsieger nicht mehr für die EL-Gruppenphase gesetzt, sondern muss zwei Qualirunden überstehen. Die weiteren zwei EL-Aspiranten müssen je eine Qualirunde mehr absolvieren als 2018, der Liga-Dritte also drei, der Liga-Vierte sogar vier. Die Schweiz sammelte trotz ordentlichen Resultaten von YB und dem FCZ so wenig Punkte wie seit 10 Jahren nicht mehr.

Anzahl der Europacupstarter pro Land



Spanien 3 von 7 noch dabei

England 6/7

Italien 2/7

Deutschland 1/7

Frankreich 0/6

Russland 0/6

Portugal 2/5

Belgien 0/5

Ukraine 0/5

Türkei 0/5

Österreich 0/5

Holland 1/5

Tschechien 1/5

Griechenland 0/5

Kroatien 0/5

Dänemark 0/4

Schweiz 0/5



Neben den in den letzten Jahren im Uefa-Ranking ohnehin allen enteilten Spaniern wird nun auch England, der Zweite im Länder-Ranking, der Konkurrenz davonziehen, während die Deutschen nur zusehen. Erstmals seit 2006 ist keine deutsche Mannschaft mehr dabei, wenn sich die besten acht Teams um den CL-Halbfinaleinzug duellieren. In der Europa League hält einzig noch Frankfurt unter dem ehemaligen YB-Trainer Adi Hütter die deutschen Farben hoch.

Die Premier League schwimmt im Geld

«Es wäre erschreckend, wenn es nicht so wäre bei dem Salär, das sie einsetzen», sagte Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann dem «Kicker». Die Premier League schwimmt im Geld. Mit den milliardenschweren TV-Verträgen kann europaweit keiner mithalten. «Wenn der 18. der Premier League einen um 20 Millionen Euro höheren Etat hat als wir, ist es einfach schwierig», begründete Nagelsmann die Dominanz der Engländer. Es gebe Zahlen, schreibt das Fachblatt, die belegten, dass 11 der 20 Erstligisten auf der Insel 2016/17 noch Gewinn gemacht hätten, wenn ihre Stadien leer geblieben wären.

Ohne die horrenden Summen wäre der Höhenflug der Engländer undenkbar, auch wenn die Premier League schon immer viel Geld hatte. Die Wahnsinnssummen locken nicht nur die besten Spieler der Welt an, sondern auch die besten Trainer. Pep Guardiola (ManCity seit 2016), Jürgen Klopp (Liverpool seit 2015) oder auch Mauricio Pochettino (Tottenham seit 2014) gehören zu den Besten ihrer Zunft und garantieren, dass sie einen guten Spieler noch besser machen. Die Abkehr von der Hire-and-Fire-Politik der Clubbesitzer machte es möglich, einen Plan zu verfolgen und Perspektiven zu schaffen, und brachte schliesslich mehr Konstanz.

Die grösste Leistungsdichte an der Spitze

Für Klopp gibt es noch einen weiteren wichtigen Grund, warum die Engländer gegenüber anderen Topligen die Nase vorn haben: die grössere Dichte an Top-Mannschaften. «In der Premier League gibt es sechs, sieben Teams, die in jeder Liga der Welt vorne mitspielen würden«, sagte Klopp nach dem Achtelfinal-Sieg gegen die Bayern gegenüber deutschen Medien. Die Leistungsdichte an der Spitze der Premier League fordert die Vereine die ganze Saison und nicht nur in europäischen Duellen.

Trotz Europacup-Rausch bringt Geld allein noch keinen Titel. 2008/09, als mit Liverpool, ManUnited, Arsenal und Chelsea letztmals vier Engländer im Viertelfinal standen, holte am Ende Barça den Titel.







