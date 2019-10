Rassismus überschattet Englands Kantersieg

England reagierte mit einem souveränen 6:0-Sieg in Bulgarien auf die überraschende Niederlage in Tschechien. Weil auch Kosovo gewann (2:0 gegen Montenegro), sind die Three Lions jedoch noch nicht für die EM 2020 qualifiziert.

Marcus Rashford und zweimal Ross Barkley schossen die Three Lions früh zur komfortablen Führung. Noch in der ersten Halbzeit kam es zu unschönen Szenen in Sofia. Nach rassistischen Vorfällen gegen Raheem Sterling wurde das Spiel zweimal unterbrochen, es drohte gar der Abbruch. Der bulgarische Captain Ivelin Popov beruhigte die Fans – offenbar mit Erfolg, die Partie wurde fortgesetzt. Sterling antwortete mit dem 4:0 noch vor der Pause und dem 5:0 (69. Minute) auf seine Weise. Harry Kane machte das halbe Dutzend perfekt.

Kein Sieger im Spitzenkampf

Wesentlich mehr Mühe hatte Frankreich im Gipfeltreffen der Gruppe H gegen die Türkei. Spielerische Glanzpunkte waren Mangelware, die Franzosen drückten zwar auf die Führung, die punktgleichen Türken hielten dagegen. Nach einer knappen Stunde hatte Burak gar den Führungstreffer für die Gäste auf dem Fuss, zielte jedoch zu hoch. Der eingewechselte Olivier Giroud brachte den Weltmeister in der 76. Minute mit einem Kopfballtreffer auf die Siegerstrasse. Doch Kaan Ayhan erzielte nur fünf Minuten später den Ausgleich. Beim 1:1 blieb es.

Schwacher Trost für Ronaldo

Die Ukraine sicherte sich das EM-Ticket mit einem 2:1 gegen Portugal. Roman Yaremchuk und Andrey Yarmolenko hiessen die Torschützen zur 2:0-Pausenführung. Cristiano Ronaldo brachte die Gäste mit einem verwandelten Elfmeter nochmals heran. Es war sein 700. Karrieretor – es dürfte ein schwacher Trost gewesen sein. Portugal droht Gefahr von hinten, denn Serbien liegt nach dem 2:1-Sieg in Litauen nur noch ein Punkt hinter dem Europameister.

