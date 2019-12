Englischer Natigoalie trinkt ein Bier auf ex

Zuerst die Arbeit. Jordan Pickford spielte am Wochenende mit Everton gegen Arsenal. Der englische Natigoalie machte seinen Job gut. Er hielt den Kasten gegen die Gunners (mit Granit Xhaka) rein. Die Partie endete 0:0.

Umfrage Verstehst Du die dritte Halbzeit von Jordan Pickford? Ja. Er darf doch nach einem Fussballspiel ein Bier trinken.

Verstehen schon. Aber nicht in der Öffentlichkeit.

Nein. Er hätte zuhause Tea Time machen sollen.

Nach der Arbeit dann der Spass. Pickford reiste aus Liverpool nach London in den Alexandra Palace. Dort findet zum Jahreswechsel jeweils die Darts-WM statt. Der 25-Jährige hatte im Ally Pally, wie das Lokal auch genannt wird, seinen Spass. Ein Video auf Twitter zeigt Pickford, wie er ein Bier ex trinkt.

Gross feiern konnte der Goalie jedoch nicht. Die Nullnummer gab auch keinen Anlass dazu – und am 26. Dezember, dem Boxing-Day in der Premier League, steht das Meisterschaftsspiel gegen Burnley an.

