Entfesselter Kosovo greift nach den EM-Sternen

Nach dem 2:1-Sieg gegen Tschechien waren sie am Samstag im Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina ausser Rand und Band. «Wir feiern heute. Den ganzen Tag, die ganze Nacht», twitterte der Fussballverband Kosovos euphorisch. Die Mannschaft des Schweizer Trainers Bernard Challandes kletterte damit auf den zweiten Platz in der Tabelle, was am Ende zur Teilnahme an der EM 2020 berechtigen würde.

Kosovo ist ­bislang die grösste Überraschung in der EM-Ausscheidung. Dabei zählt die Republik vom Balkan keine zwei Millionen Ein­wohner und bestritt erst am 3. Juni 2016 das erste offizielle Länderspiel. Gut drei Jahre später träumt Kosovo schon von der ersten EM-­Teilnahme.

Seit 15 Spielen ungeschlagen

Challandes’ Team ist seit nunmehr 15 Spielen ungeschlagen. Die schwierigste Aufgabe, das Auswärtsspiel in England, steht dem weit­gehend unerfahrenen Nationalteam am Dienstag (ab 20.45 Uhr im Ticker) in Southampton bevor. Die Engländer ­weisen nach drei Partien neun Punkte und ein Torverhältnis von 14:1 auf. «Meine Mit­spieler und ich sind bereit, auf dem Platz zu sterben. Wir versuchen, 1000 Prozent für dieses Trikot und dieses Land zu ­geben», sagt Stürmer ­Vedat Muriqi martialisch.



Doch auch wenn Kosovo Platz 2 nicht erfolgreich verteidigen sollte, hat es im März 2020 die Chance, sich über die Playoffs für die EM-Endrunde zu qualifizieren. Die Playoff-Teil­nahme sicherte sich Kosovo mit dem Gruppensieg in der Nations League. Die möglichen Gegner wären wahrscheinlich Georgien, Weissrussland oder Nordmazedonien. Es wären machbare Aufgaben.

