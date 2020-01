Enthüllt Salah wieder seinen Sixpack?

Liverpool muss am Mittwochabend zum Nachtragspiel gegen West Ham antreten. Gewinnen die Reds bei den Hammers auch, liegt der Leader schon 19 Punkte vor Verfolger Manchester City. Einen grösseren Vorsprung in der Tabelle hatte noch kein Leader in der Premier League. Das Team von Trainer Jürgen Klopp spielt eine Saison der Superlative und knackt fast in jedem Spiel eine Bestmarke. Das könnte auch im Nachtragspiel der Fall sein.

Denn mit einem Sieg würde das aktuelle Team von Trainer Jürgen Klopp die erste Elf in der Clubgeschichte sein, die in einer Meisterschaft der höchsten Spielklasse gegen jeden Gegner gewonnen hätte. In der laufenden Saison hat Liverpool jedes Team in der Liga mindestens einmal geschlagen – mit Ausnahme von West Ham, das Liverpool heute ab 20.45 Uhr empfängt.

Er beeindruckte auch die Mitspieler

In den letzten zehn Duellen zwischen den beiden Clubs fielen total 37 Treffer, 22 Tore davon erzielte Liverpool. Mohamed Salah traf in seinen vier Begegnungen gegen die Hammers viermal und gab eine Vorlage. Trifft «Mo» erneut? Und zeigt er wieder seinen «Traum-Body» wie gegen Manchester United?

Beim 2:0-Sieg im letzten Ligaspiel enthüllte der einst magere FCB-Stürmer einen ausgeprägten Waschbrett-Bauch. Bei seinen Jubelposen mit nacktem Oberkörper war kein Gramm Fett zu sehen und sein Sixpack machte mächtig Eindruck.



Bei seiner Ankunft in Basel 2012 war zwar auch kein Gramm Fett beim Ägypter erkennbar, aber von einem Sixpack war er doch weit entfernt.



Salah baute in den letzten Jahren bei extrem niedrigem Körperfettanteil prächtige Muskeln auf, ohne einem «Hulk» oder einem Bodybuilder zu gleichen. Der Waschbrett-Bauch ist vielmehr das Resultat aus den alltäglichen Workouts eines Profi-Fussballers im Fitnessstudio und zusätzlich viele Arbeit auf der Yogamatte.



Der Sixpack war aber scheinbar nicht nur den Fans aufgefallen, die sich in den Sozialen Medien äusserten, sondern schien auch seinen Mannschaftskollegen Dejan Lovren beeindruckt zu haben. Der Verteidiger teilte einen Screenshot seines WhatsApp-Chats mit Salah. Unter dem Foto des Ägypters schrieb Lovren: «Was willst du sagen?» Salahs Antwort: «Nichts, ich habe es versehentlich gesendet.»

Verwirrt titelte der Verteidiger: «Was der Autor sagen wollte? Dass er stark ist? Körperfett? Muskeln? Egal, es war nur ein Fehler». Einer, den Salah vielleicht schon gegen West Ham wieder zeigt.



