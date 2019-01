Wrackteile von Salas Flugzeug gefunden?

An einem französischen Strand wurden zwei Wrackteile gefunden. Die beiden in der Nähe von Surtainville im Norden Frankreichs gefundenen Sitzkissen sollen zur Unglücksmaschine gehören, mit der Fussballer Emiliano Sala in der vergangenen Woche über dem Ärmelkanal verunglückte. Dies meldete die Abteilung für Flugunfalluntersuchung.

Sala war am Montagabend, 21. Januar, in einem Kleinflugzeug unterwegs von Nantes zu seinem neuen Arbeitgeber nach Cardiff gewesen, als die Maschine mit zwei Insassen an Bord über dem Ärmelkanal vom Radar verschwand. Daraufhin hatten die Behörden tagelang vergeblich nach dem 27-jährigen agentinischen Fussballer und dem Piloten gesucht. Am Donnerstagabend wurde die Suche eingestellt – mit der Begründung, dass die Überlebenschancen der beiden Männer «äusserst gering» seien.

Fussball

