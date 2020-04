«Ich habe 300 Millionen und eine Insel»

Der schwedische Stürmer Zlatan Ibrahimovic ist einer der bekanntesten Spieler der Welt – nicht nur wegen seiner spektakulären Tore, sondern auch wegen seinen selbstbewussten Sprüchen, die er stets von sich gibt. Unvergessen beispielsweise das Gespräch mit einem Journalisten vor der WM 2014:

«Nur Gott weiss, wer zur WM fährt», sagte Ibrahimovic in einem Interview mit dem schwedischen Fernsehsender TV 4. Der Reporter entgegnete, dass er Gott kaum in dieser Frage sprechen könne. «Gerade jetzt sprechen sie doch mit ihm», sagte Ibrahimovic, grinste über das ganze Gesicht und stand auf.

Ibrahimovic rastete aus

Nun verrät jedoch ein ehemaliger Mitspieler eine weitere Episode, die beschreibt, dass der Schwede auch in der Kabine nicht gerade durch Zurückhaltung auffiel.

Der Portugiese Joao Pedro, der mit Ibrahimovic für den US-Club LA Galaxy spielte, erinnert sich gegenüber «record.pt» insbesondere an einen Wutausbruch. «Wir hatten ein Auswärtsspiel bei Houston Dynamo. Wir lagen 1:0 vorne, sie drehten das Spiel, wir stellten auf 2:2. Kurz vor Schluss hat Houston das 3:2 erzielt», erzählt Pedo.

«Ich habe 300 Millionen auf meinem Konto und eine Insel»

Nachher in der Kabine sei Ibrahimovic dann komplett ausgerastet. «Er machte uns gegenüber eine Ansage. Er sagte: ‹Wenn ihr herkommt, um an den Strand zu gehen oder einen Spaziergang durch Hollywood zu machen, müsst ihr es nur sagen. Ich habe 300 Millionen auf meinem Konto und eine Insel – ich brauche das hier für gar nichts!›»

Und das war noch nicht alles. Laut Pedro liess der 38-Jährige auch eine Drohung fallen. So soll der Schwede laut Ibrahimovic gesagt haben: «Den Ersten, der etwas sagt, werde ich töten.»

Bei sich selber habe er nie nach Fehlern gesucht, erzählt sein ehemaliger Teamkollege weiter. Stets habe der Schwede gesagt, dass er der beste Spieler in der Geschichte der MLS sei. Sein Lieblingsspruch sei gewesen: «Kein Witz, überall wo ich hingehe, kann ich so spielen. Ich habe unglaubliche Dinge getan.»

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr