FC Malaga suspendiert Trainer wegen Sexvideo

Sex-Ärger in der zweiten spanischen Liga: Der FC Malaga hat seinen Coach Victor Sánchez del Almo suspendiert. Der Grund: Im Internet ist ein Sexvideo mit dem Trainer in der Hauptrolle aufgetaucht. Gemäss dem britischen «Guardian» ist im Video zu sehen, wie sich Sánchez in einem Malaga-Trainingshemd vor seiner Web-Kamera entblösst und seinen Penis zeigt. Dabei wurde er offenbar ohne seines Wissens gefilmt.

Sánchez selber bestreitet das Daseins des Video nicht, wehrt sich jedoch. Er sei einem Verbrechen gegen seine Privatsphäre mit Belästigung und Erpressung ausgesetzt worden, schreibt der 43-Jährige auf Twitter. Und weiter: «Das Teilen oder Verbreiten eines intimen Inhalts einer Person ohne deren Zustimmung ist ebenfalls ein Verbrechen.» Die Angelegenheit liege nun in den Händen der Polizei und er werde deren Anweisungen befolgen.

Sánchez erst seit April Trainer

Der Verein teilt mit, dass die Suspendierung solange gelte, «bis eine vollständige Untersuchung durchgeführt wurde.» Weitere Informationen gebe es, sobald der Sachverhalt geklärt sei.

Der Spanier hatte den Club erst im April 2019 übernommen und den Wiederaufstieg mit dem einstigen Champions-League-Teilnehmer verpasst. Derzeit steht der Club nur auf Rang 16. Sanchez spielte unter anderem für Deportivo La Coruna und Real Madrid. 1998 holte er mit dem Hauptstadtclub unter Jupp Heynckes den Champions-League-Pokal.

Fussball

(nih)