FCB-Legende Odermatt kritisiert Trainer Koller

«Wenn jetzt nicht jeder weiss, um was es gegen St. Gallen geht, kann ich niemandem mehr helfen», ereiferte sich Karli Odermatt, aktueller Verwaltungsrat der FC Basel Holding AG, auf «Telebasel», «das ist die letzte grosse Chance, um wieder vorne mitzuspielen. Am Sonntag muss Pfeffer rein.»

Die rechte Hand von Präsident Bernhard Burgener nahm beim Talk «FCB total» kein Blatt vor den Mund und setzte auch Marcel Koller unter Druck. «Ich erwarte, dass vom Trainer etwas kommt, dass er das Team so hinbekommt, wie in der Vorrunde beim 3:0-Heimsieg gegen YB, sonst haben wir die grössten Probleme.»

Odermatt kritisierte einerseits die Einstellung, aber auch die Aufstellung von Koller letzten Sonntag in Bern. Man habe schon im Testspiel gegen den HSV gesehen, dass Ademi schlecht gespielt habe und er habe sich gefragt, warum nicht ein junger die Chance bekommen habe. Gegen YB sei die Offensive ein «Lüftchen» gewesen, «keine Power». Odermatt: «In der Pause wäre ein Wechsel angebracht gewesen, aber warum das nicht passiert ist, weiss nur der Trainer. Wir haben neben den vier, die gefehlt haben, quasi mit noch einem Spieler weniger gespielt.»

Toller Beitrag auf @Telebasel über die Krise beim FCB. Hier nochmals die wichtigsten Aussagen von Karli Odermatt und Erni Maissen. pic.twitter.com/b4nG7jWrPw — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) January 28, 2020

Unruhe nimmt der FCB in Kauf

Odermatt stach damit auch ein Fass an, das die Clubleitung gerne länger unter Verschluss gehalten hätte: Die Trainerdiskussion. Der Vertrag des Zürchers läuft im Sommer aus, verlängert sich nur dann um ein Jahr, wenn Koller Meister wird. Will man die ersten Spiele abwarten? Nach YB stehen nun die Partien gegen St. Gallen und in der Europa League gegen Nikosia an. Danach hat die sportliche Führung mehr Klarheit, wohin der Weg führen könnte. Die Unruhe nimmt der FCB in Kauf – hat aber wohl nicht mit dem Vorpreschen Odermatts gerechnet. Koller indes wird wenig begeistert gewesen sein, dass einmal mehr aus dem inneren des Clubs ein Heckenschütze auftaucht.

Einen Einfluss auf Spiele und Meisterschaft hat aber auch die Disziplinlosigkeit der Spieler. Nach Valentin Stocker und Eray Cömert flog gegen YB Omar Alderete mit Gelb-Rot vom Platz und fehlt am Sonntag, wenn das Team mit der besten Offensive der Liga (45 Tore) ins Joggeli kommt. Für die Basler Legende Odermatt, der eine hohe Busse («das muss weh tun») fordert, ist klar: «Gegen St. Gallen muss die Mannschaft Charakter zeigen.»

Okafor wechselt definitiv nach Salzburg

Aber die Ostschweizer reisen mit riesigem Selbstvertrauen nach Basel, allerdings ohne die gesperrten Ermedin Demirovic (9 Tore/4 Vorlagen) und Verteidiger Yannis Letard. Neben Alderete und Stocker (beide gesperrt) fehlt Noah Okafor. Der 19-Jährige verlässt den FCB und wechselt für kolportierte 12 Millionen Franken (plus eine Beteiligung an einem allfälligen Weiterverkauf) zu RB Salzburg, wo er seine Entwicklung vorantreiben will.

Okafor hatte sämtliche FCB-Nachwuchsstufen durchlaufen, ehe er im Winter 2018 ins Kader der ersten Mannschaft aufgenommen wurde. Sein Debüt bei den Profis gab der Basler am 19. Mai 2018 gegen Luzern im Joggeli.



Okafor über seinen Wechsel nach Österreich: «Es war mein ausdrücklicher Wunsch, mich dem österreichischen Serienmeister anzuschliessen. Der Wechsel nach Salzburg kommt für mich zum richtigen Zeitpunkt.»

Fussball

(ete)