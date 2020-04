FCB entlässt mehrere Nachwuchs-Trainer

Der FC Basel kommt nicht zur Ruhe. Denn jetzt gibt es den nächsten Knall. Mitten im Corona-Gehaltsstreit und dem Knatsch mit der «SonntagsZeitung» müssen laut eines Berichts des Portals «Prime News» mehrere langjährige Mitarbeiter aus dem Nachwuchs gehen. Das Vorgehen des Vereins stösst den Betroffenen dabei sauer auf. So zitiert das Online-Portal einen entlassenen Trainer, der Ende Juni seinen Posten räumen muss: «Was hier abgeht, ist schlimm. Das rotblaue Herz blutet.»

Weiter erzählt der Entlassene gegenüber «Prime News», dass er ein langjähriger Mitarbeiter sei, genauso wie zwei weitere Trainer, denen gekündigt wurde. Und:«Ich wurde in eine Garage in Oberwil zum Gespräch gebeten, wo unter anderem auch Ausbildungsleiter Marco Schällibaum, Martin Dellenbach und der neue Nachwuchschef Percy van Lierop anwesend waren. Nachdem wir fünf Minuten miteinander gesprochen hatten, eröffnete mir van Lierop die Kündigung.» Auch dem anderen Trainer wurde in der Garage gekündigt, wie er berichtet. Insgesamt seien vier Trainer entlassen worden.

Auch ein anderer Entlassener meldet sich im Online-Medium zu Wort. Er sagt gegenüber «Prime News»: «Ich bin enttäuscht. Offenbar will man diejenigen Trainer loswerden, die schon länger beim FCB sind und bereits unter der alten Führung gearbeitet haben. (...) Was hier abgeht, ist schlimm. Das rotblaue Herz blutet. Es werden neue Leute kommen, die keinerlei Verbindung mit der Stadt und dem Verein haben.»

Der FC Basel wollte sich auf Anfrage des Online-Portals nicht im Detail zu den Vorfällen äussern. Der Club bestätigt aber, dass es «zu gewissen personellen Fluktuationen in der Nachwuchsabteilung» kommen werde, gibt aber keine Auskunft darüber, wie viele Angestellte es trifft. Und der FC Basel lässt verlauten: «Die personellen Fluktuationen stehen in keinerlei Zusammenhang mit der Corona-Krise, sondern wurden bereits länger geplant.»

