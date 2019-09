Der FCB spielt wieder wie aus einem Guss

Mit dem 3:0-Sieg gegen den FC Luzern hat der FC Basel am Sonntag das erste Saisonviertel beendet. Das Quartal war das drittstärkste, seit Thorsten Fink im Sommer 2009 den FCB in ein erfolgreiches Jahrzehnt führte. Die Bilanz unter Marcel Koller aus den ersten neun Spielen der aktuellen Saison: 7 Siege, ein Remis und eine Niederlage, 22 Punkte.

Besser beendete Rotblau das erste Saisonviertel nur unter Trainer Urs Fischer. In der Meisterschaft 2015/16 erspielte sich die Mannschaft des heutigen Trainers von Union Berlin 24 Punkte (8 Siege, eine Niederlage). Im Jahr danach beendete der FCB unter Fischer das erste Quartal gar mit neun Siegen und 27 Zählern.

2019/20 steigt die Mannschaft von Koller nun mit drei Punkten Vorsprung in den zweiten Saisonabschnitt – und mit viel Selbstvertrauen. So sagt Valentin Stocker: «Uns allen ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir so gut angefangen haben, dass wir auch enge Spiele für uns entscheiden konnten. Wir stehen jetzt in der Defensive immer solider und finden uns immer besser. Nach neun Runden mit 22 Punkten dazustehen, ist sensationell.»

Konkurrenzkampf belebt

Der FCB tritt derzeit auch auf wie ein Leader. Er legt wieder eine ähnliche Stilsicherheit wie früher an den Tag. Das Basler Spiel sieht aktuell aus wie aus einem Guss. Alles nur, weil das Selbstvertrauen zurück ist? «Das könnte man meinen», sagt Stocker, «aber es steckt auch viel Arbeit dahinter.» Positiv auf die Entwicklung der Spieler wirke sich auch der Konkurrenzkampf aus.

Zum Beispiel in der Offensive. Denn auch die 24 geschossenen Tore sind der drittbeste Wert der letzten neun Jahre: 25 Tore waren es 2015/16 und 29 Treffer schoss der FCB in den ersten neun Partien des Meisterjahrs 2017. Dabei herrschte nach dem Abgang von Albian Ajeti (zu West Ham) und dem Ausfall von Ricky van Wolfswinkel (Hirnoperation) ein Stürmer-Engpass. Aber mit Kemal Ademi (6 Saisontore) und Arthur Cabral wurde der Flaute entgegengewirkt. Der Brasilianer, der erst Ende August geholt wurde, erzielte gegen den FCL bereits seine Ligatore zwei und drei – in drei Spielen notabene. «Konkurrenzkampf tut gut. Es gibt nichts Besseres für Junge, die sich entwickeln wollen, wenn sie wissen, dass sie unbedingt müssen, um auf eine neue Stufe zu kommen», so Stocker.

Gedrosselte Erwartungen

Nach dem Chaos-Sommer 2018 mit der Trainerentlassung von Raphael Wicky, die keine gewesen sein soll, und vielen Ungereimtheiten, die ein Jahr später im Rücktritt von Sportdirektor Marco Streller endeten, hätte Stocker vor dem Saisonstart sofort für 22 Punkte und die Tabellenführung nach neun Runden unterschrieben. «Definitiv, aber man muss auch ehrlich sagen, dass es nicht danach ausgesehen hat», sagt der 30-Jährige. «Aber wir haben in der Rückrunde schon sehr gut gespielt und hatten Glück, dass wir so weiterfahren und starten konnten. Für uns ist das sehr entlastend, wir können nun befreiter aufspielen.»

Weiter geht es für den FCB am Donnerstag. Rotblau trifft im zweiten Gruppenspiel der Europa League auswärts auf Trabzonspor. Was nimmt der FCB mit in die Türkei? «Sehr viel Selbstvertrauen. In der Europa League haben wir uns vorgenommen, die Heimspiele zu gewinnen und auswärts möglichst viele Punkte mitzunehmen. Die Atmosphäre wird sicher toll sein.»

Fussball