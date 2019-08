FCB muss lange auf Van Wolfswinkel verzichten

Beim Hinspiel der Uefa-Champions-League-Qualifikation gegen den Linzer ASK erlitt Ricky van Wolfswinkel in den Schlussminuten eine starke Hirnerschütterung. Bei den nachfolgenden Untersuchungen im Spital wurde beim Stürmer des FC Basel als Zufalls-Befund ein Aneurysma im Kopf entdeckt, welches eine Intervention nötig macht.

Das Aneurysma, welches bei Van Wolfswinkel dank der Kopf-Untersuchungen entdeckt wurde, ist für eine nötige Behandlung zugänglich. Der Eingriff findet in den kommenden Tagen in Basel statt. Die Rekonvaleszenz beträgt in der Folge voraussichtlich zwischen einem halben Jahr und einem Jahr, wie der FC Basel in einer Medienmitteilung schreibt.

Fussball

(erh)