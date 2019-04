FCZ-Legende Karl Grob ist tot

Er hält den Rekord beim FC Zürich für die meisten absolvierten Spiele. 708 Einsätze, da kommt keiner heran und das wird sich in naher Zukunft kaum ändern. Jetzt ist Karl Grob tot. Er verstarb am Samstag nach einem Organversagen im Zürcher Triemlispital, wie der Blick berichtet. Grob hatte während den vergangenen Tagen auf der Intensivstation gelegen und sei am Samstag im Beisein seiner Söhne gestorben.

Grob war mit seinen 1,73 Meter ein eher kleiner Goalie, und er war zu Beginn seiner Fussballkarriere auch ein begnadeter Flügelstürmer. 16 war er, als er beim FC Küsnacht auf dieser Position spielte. Weil dann an einem Spieltag alle Goalies ausfielen, stellte sich der junge Mann vom Zürichsee in den Kasten. Es gefiel ihm. Nebenbei arbeitete Grob auf dem Bau. 20 Jahre stand grob total im Tor des FCZ, als er ihn verliess, hatte er fünfmal die Nationalliga A und viermal den Cup gewonnen. Er war 41, schloss sich für ein Jahr dem FC Biel an und beendete danach seine Karriere, um beim Coop als Lagerist zu arbeiten.

