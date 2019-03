FCZ spielt in Überzahl, verliert aber trotzdem

Der FCZ blieb auch im dritten Saison-Duell mit Lugano ohne Torerfolg und unterlag den Tessinern zuhause 0:1, obwohl die Zürcher eine Halbzeit lang mit einem Mann mehr agieren konnten. Alexander Gerndt erzielte nach einer halben Stunde den einzigen Treffer der Partie. Lugano, das den zweiten Auswärtssieg in Folge feierte, konnte dank dieses Sieges den Abstand auf den Barrageplatz auf sieben Punkte ausbauen.

Basel gewinnt Spitzenspiel gegen Thun

Der FC Basel sichert seinen 2. Platz in der Super League dank einem 3:1-Sieg gegen den Tabellen-Drittten Thun weiter ab. Ricky van Wolfswinkel, Albian Ajeti und Luca Zuffi sorgten für den Basler Heimsieg. Basel konnte den Vorsprung auf Thun auf sieben Punkte ausbauen und ist auf Kurs in Sachen Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation.

Das 1:0 von Basel gegen Thun. Video: SRF

St. Gallen überholte derweil dank eines 3:0-Heimsieges gegen Neuchâtel Xamax in der Tabelle sowohl den FCZ als auch Luzern und liegt neu auf Platz 4.

Zürich - Lugano 0:1 (0:1) 8434 Zuschauer. - SR Schärer. Tor: 30. Gerndt (Sadiku) 0:1. Zürich:Brecher; Rüegg, Bangura, Maxsö, Charabadse; Sertic, Hekuran Kryeziu; Winter (46. Kololli), Zumberi (67. Ceesay), Khelifi (79. Nef); Odey. Lugano: Baumann; Yao, Kecskes, Sulmoni, Daprelà; Piccinocchi, Sabbatini; Carlinhos (78. Covilo), Bottani (56. Crnigoj), Gerndt; Sadiku (46. Mihajlovic). Bemerkungen: Zürich ohne Marchesano, Domgjoni, Untersee, Pa Modou, Andereggen, Omeragic, Aliu und Sauter (alle verletzt). Lugano ohne Maric (gesperrt), Lavanchy, Brlek und Macek (alle verletzt). 45. Gelb-rote Karte gegen Kecskes (Foul). Verwarnungen: 32. Hekuran Kryeziu (Foul), 33. Kecskes (Foul), 48. Mihajlovic (Foul) 72. Carlinhos (Foul), 73. Rüegg (Foul), 85. Baumann (Spielverzögerung), 91. Crnigoj (Spielverzögerung).

Basel - Thun 3:1 (2:0) 20'717 Zuschauer. - SR Fähndrich. Tore: 16. Van Wolfswinkel 1:0. 32. Ajeti (Stocker) 2:0. 83. Zuffi (Ajeti) 3:0. 89. Rodrigues (Freistoss Spielmann) 3:1. Basel: Omlin; Xhaka, Suchy, Frei, Petretta; Balanta (82. Kuzmanovic), Zuffi; Okafor (76. Campo), Van Wolfswinkel, Stocker (58. Kalulu); Ajeti. Thun: Faivre; Kablan, Rodrigues, Sutter, Joss; Gelmi; Salanovic, Bigler (24. Fatkic/73. Hunziker), Stillhart, Da Silva (59. Sorgic); Spielmann. Bemerkungen: Basel ohne Bua, Zambrano (beide verletzt), Cömert und Riveros (beide nicht im Aufgebot). Thun ohne Glarner (gesperrt), Karlen, Tosetti, Hediger, Ferreira und Righetti (alle verletzt). Verwarnungen: 35. Okafor, 37. Balanta, 88. Frei (alle Foul).

St. Gallen - Neuchâtel Xamax 3:0 (1:0) 11'613 Zuschauer. - SR Jaccottet. Tore: 21. Guillemenot (Ashimeru) 1:0. 67. Barnetta (Ashimeru) 2:0. 76. Sierro (Foulpenalty) 3:0. St. Gallen: Stojanovic; Lüchinger (48. Barnetta), Hefti, Stergiou, Wittwer; Sierro, Quintilla, Ashimeru; Bakayoko, Guillemenot (38. Lopar), Kutesa (82. Campos). Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Oss, Sejmenovic (46. Xhemajli); Tréand (76. Veloso), Pickel, Di Nardo (71. Pululu), Kamber; Ramizi; Ademi, Nuzzolo. Bemerkungen: St. Gallen ohne Rapp, Itten und Wiss (beide verletzt). Neuchâtel Xamax ohne Serey Dié (gesperrt), Doudin, Le Pogam, Djuric und Minder (alle verletzt). 30. Lattenschuss Ashimeru. 45. Kopfball von Pickel an die Unterkante der Latte. Rote Karte gegen Stojanovic (Notbremse-Foul). Verwarnungen: 9. Oss (Foul), 39. Nuzzolo (Schwalbe/Reklamieren), 54. Ramizi (Foul), 60. Sierro (Foul), 86. Pululu (Schwalbe).

