FCZ wirft Trainer-Promi raus – der weiss von nichts

«Der FC Zürich und Florent Malouda haben in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, die kürzlich begonnene Zusammenarbeit zu beenden», schreibt der FC Zürich in einer dünnen Mitteilung. Das gegenseitige Einvernehmen scheint jedoch eher einseitig zu sein. Denn der Franzose, der für «Les Bleus» 81 Länderspiele bestritten hat, reagierte prompt auf die Nachricht mit der Antwort via Twitter: «Really I didn't know that..?? – Wirklich, das wusste ich nicht.»

Auf Anfrage lässt der FCZ verkünden, dass man am eingangs erwähnten Statement festhalte: Man habe sich einvernehmlich getrennt. Somit muss der 38-Jährige nach gerade Mal knapp sechs Wochen die Zürcher verlassen.

Florent Malouda, der ehemalige 80-fache französische Nationalspieler und mehrjährige Stammspieler bei Olympique Lyon und dem Chelsea FC, wird ab 1. März 2019 vollamtlicher Mitarbeiter beim #FCZ: ??https://t.co/TxqMrh29oo#fczuerich#stadtclubpic.twitter.com/G7mC24gNLC– FC Zürich (@fc_zuerich) 19. Februar 2019

