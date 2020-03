Fàbregas grüsst Nachbarn auf originelle Weise

Die Corona-Isolation sorgt bei manchen anscheinend nicht nur für Verunsicherung und Langweile, sondern auch für Inspiration. So jedenfalls bei Cesc Fàbregas. Der spanische Weltmeister von 2010, der bei der AS Monaco spielt, postete auf Social Media ein kurzes Video: Darin stellt er eine legendäre Szene aus «Der Prinz aus Zamunda» inklusive Originalton nach.

Day 4 of isolation and people are getting really tense up here... 🤣 #CoronaVirus #YoMeQuedoEnCasa 🙏🏻 pic.twitter.com/oK0i6YK6Qk — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 17, 2020

Wie im Streifen von 1988, in dem Eddie Murphy als reicher Afrikaner zum ersten Mal in die USA reist, schreitet er auf den Balkon und ruft: «Good morning my neighbours!» Die Antwort auf seinen Enthusiasmus ist jedoch alles andere als höflich. «F*** you», schallt es zurück. Der 32-Jährige schreibt dazu in seinem Post: «Tag 4 in Isolation und die Menschen werden hier oben schon sehr angespannt ...»

Langeweile beim Spanier?

Es ist bereits das zweite Mal innert kurzer Zeit, dass Fàbregas auf Social Media auf sich aufmerksam macht. Bereits Anfang Woche hatte er online die amüsante Geschichte erzählt, wie er einem Mitspieler nach einer verlorenen Penalty-Wette einmal einen Range Rover schuldete – und ihn dann austrickste. Die Story dazu lest ihr hier.

Fussball

(lai)