Das sind die Erfinder des Synchron-Fallrückziehers

Biciclettas findest du langweilig? Für Hackentore und Rabona-Flanken hast du höchstens ein müdes Lächeln übrig? Aus der eigenen Hälfte erzielte Tore lassen dich nur gleichgültig mit den Schultern zucken? Überhaupt bist du der Ich-habe-schon-alles-gesehen-mich-überrascht-nichts-mehr-Typ? Dann haben wir hier etwas für dich.

In der höchsten thailändischen Liga haben sich Kitsada Hemvipat und Leandro Assumpção von Nakhon Ratchasima etwas Besonderes einfallen lassen. In der Nachspielzeit steigen sie im Strafraum von Buriram United synchron zum Fallrückzieher hoch und treffen formvollendet zum 2:3. An der Niederlage gegen den Tabellenführer ändert das ungewöhnliche Kunststück zwar nichts, für die Ausführung gibts aber die Maximalnote.

Bleibt die Frage: Wer hat eigentlich das Tor geschossen? Offiziell wird es Hemvipat zugeschrieben, also dem Mann, der danach fleissig jubelt. Was uns zur nächsten Frage führt: Wie zum Geier hat das jemand herausgefunden?

