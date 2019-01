Fan bringt den eigenen Spieler rabiat zu Fall

Krystian Bielik kann einem beim Anblick dieser Bilder nur leidtun. Als sein Mitspieler Karlan Grant in der Nachspielzeit per Elfmeter den entscheidenden Treffer erzielt, in der Partie zwischen den englischen Drittligisten Charlton Athletic und Accrington Stanley, brechen alle Dämme – nicht nur auf dem Spielfeld.

Fans stürmen den Platz, um die Jubeltraube der Charlton-Spieler an der Eckfahne frenetisch zu feiern. Dieser Moment wird Bielik zum Verhängnis. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wird von einem euphorisierten Fan böse umgegrätscht. Auch wenn der Zuschauer wohl ausrutscht und die Leihgabe des FC Arsenal versehentlich niederstreckt – Bielik wird an einer empfindlichen Stelle getroffen.

Fussball

(erh)