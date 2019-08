Fan verletzt sich bei Sturz von Stadionmauer schwer

Beim Sturz von einer Stadion-Mauer hat ein Fan von Dynamo Dresden am Rande des Spiels der 2. Bundesliga beim SV Darmstadt 98 schwere Verletzungen erlitten. Ob er in Lebensgefahr schwebt, konnte die Polizei am Samstagmorgen nicht sagen. Der 36-Jährige habe sich während des Spiels auf einen rund drei Meter hohen Mauervorsprung im Zugangsbereich des Gästeblocks begeben und diesen trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen, hiess es nach dem Unfall vom Freitagabend. Nach dem Ende der Partie stürzte der Mann aus unbekannten Gründen in die Tiefe.

Der Gästeblock im Stadion am Böllenfalltor war gerade neu eröffnet worden und befindet sich am Ende der Gegengeraden, die derzeit umgebaut wird. Mehrere Dresden-Fans hatten die Betonmauern auf der Grossbaustelle erklommen, um eine bessere Sicht aufs Spielfeld zu bekommen. Der Stadionsprecher ermahnte die Anhänger des Gästeteams mehrfach, nicht auf die Mauern zu klettern.

Trainer wünschen gute Besserung

Nach Abpfiff der Partie, die 0:0 endete, landete ein Rettungshubschrauber auf dem Spielfeld. Der verletzte Fan wurde ins Spital geflogen. «Die Erstversorgung und der Einsatz des Rettungshubschraubers machten es notwendig, dass der Gästeblock erst nach Abschluss aller Massnahmen geöffnet werden konnte. Unser Dank gilt auch den Gastgebern, dem Sicherheitsdienst, allen Einsatzkräften und vor allem den Ersthelfern», sagte Dynamos Geschäftsführer Michael Born.

Die Trainer beider Mannschaften zeigten sich nach dem Zwischenfall betroffen. «Wir wünschen dem Fan von Herzen, dass er sich möglichst rasch auf dem Weg der Besserung befindet», wurde Born in einer Vereinsmitteilung zitiert.

„Müssen aktuell davon ausgehen, dass es sich um eine schwere Verletzung handelt. Wünschen dem Fan von Herzen, dass er sich möglichst rasch auf dem Weg der Besserung befindet.“ - SGD-Geschäftsführer Michael #Born dankt allen Beteiligten & vor allem Ersthelfern. #SVDSGD #sgd1953 pic.twitter.com/XqTXxuqARJ — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) August 23, 2019

Vor dem Spiel begrüssten beide Fanlager ihre Teams mit einer Choreo:



Prachtige sfeeractie van fans van Darmstadt 98 voor het duel met Dynamo Dresden. Meer beelden zijn te zien in onze Instagram Stories. #D98SGD



📸 https://t.co/ifOODzdwTy pic.twitter.com/Jjlu7esM4c — Bananenflanke (@Bundesliga81) August 24, 2019



Fussball

(dpa)