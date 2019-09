Fans werfen ungeliebten Investor aus dem Stadion

Es waren unglaubliche Szenen beim Fussballspiel zwischen Roda JC Kerkrade und De Graafschap (1:1). Während der Halbzeitpause gingen frustrierte Roda-Fans auf den Investor Mauricio García de la Vega los. Zuerst kam es zwischen der wütenden Fan-Meute und dem Mexikaner zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Dann eskalierte die Situation, García de la Vega geriet inmitten der aufgebrachten Anhänger in ein Handgemenge. Erst als die Polizei eintraf, konnten die Gemüter beruhigt und der designierte Club-Boss unverletzt aus dem Parkstad Limburg Stadion hinausgeführt werden. Laut dem niederländischen Sportportal Vtbl.nl hat die Polizei nun weitere Ermittlungen aufgenommen.

Rechtsstreit in Spanien

Schon während der ersten Halbzeit war aus Protest ein Teil der Tribüne leer geblieben. Im Stadion hingen Transparente, die mit Slogans wie «hijo de puta» (Hurensohn) überschrieben waren und auf García de la Vega zielten. Die Fan-Proteste richten sich gegen die geplante Übernahme des Vereins durch den umstrittenen Geschäftsmann, der im Juni in Erscheinung trat, seither vieles versprochen, aber noch kein Geld in den Club investiert hat. Finanzielle Engpässe sollen es dem Verein nicht einmal mehr erlauben, den Club-Mitarbeitern den Lohn zu zahlen.

García de la Vega ist kein unbeschriebenes Blatt in der Fussballszene. Beim spanischen Drittligisten Real Murcia hält er immer noch 84 Prozent der Aktien, befindet sich allerdings in einem Rechtsstreit mit seinen Vorgängern. Auch als Spielerberater ist García de la Vega aktiv – und soll in dieser Funktion immer wieder Abmachungen mit seinen Klienten nicht eingehalten haben.

Sportlicher Absturz

Die Szenen vom Freitagabend stehen sinnbildlich für den sportlichen und wirtschaftlichen Misserfolg von Roda. Einst kickte der niederländische Traditionsverein in der höchsten Spielklasse des Landes und war im Europacup vertreten. Nun kämpft er schon seit geraumer Zeit mit Geldproblemen. In diesem Sommer drohte sogar der Konkurs – insgesamt 900'000 Euro fehlten in der Kasse des Zweitligisten.

Der wirtschaftliche Misserfolg scheint mit der sportlichen Misere Hand in Hand zu gehen – in der laufenden Saison belegt Roda lediglich den 16. Platz. Die Fans fordern den Verein nun auf, fähige Investoren zu finden, die den Club wieder auf Vordermann bringen.



