BVB-Coach Favre will kein Offensivspektakel

Wenn Neymar und Kylian Mbappé auf Jadon Sancho und Erling Haaland treffen, darf man ein Offensivspektakel erwarten. Das Sturmduo von Paris Saint-Germain erzielte in dieser Saison bereits 39 Tore. Und wenn es ihnen beiden mal nicht läuft, dann stehen mit Mauro Icardi (19 Tore in dieser Saison) und Ángel Di María (12) zwei weitere Torschützen bereit, in die Bresche zu springen. So beispielsweise am vergangenen Wochenende beim 4:4-Unentschieden gegen Amiens, als PSG ohne die beiden geschonten Starstürmer vier Tore erzielen konnte.

Bei den Dortmundern bilden seit der Rückrunde die beiden 19-jährigen Sancho und Haaland den Angriff. Sancho erzielte in dieser Saison 16 Tore und bereitete 17 vor, während Haaland seit seiner Verpflichtung im Januar bereits für neun Treffer verantwortlich war und so die verletzungsbedingten Abwesenheiten von Marco Reus und Julian Brandt kompensieren konnte.

Die Defensive muss es richten

Doch nicht alle erhoffen sich ein torreiches Spiel. BVB-Trainer Lucien Favre ist sich sicher, dass sein Team nur weiterkommen kann, wenn es in der Defensive überzeugen kann. «Der Schlüssel wird sein, wie wir verteidigen», sagte er gegenüber dem Fussballmagazin «Kicker». Stark in der Kritik stand Favre in letzter Zeit für Dortmunds schwache Abwehrleistungen. Die Kritiker konnte er aber mit dem 4:0-Sieg und einer starken Defensive gegen Frankfurt etwas verstummen lassen.

Favre liess im letzten Spiel den viel kritisierten Schweizer Nationalverteidiger Manuel Akanji auf der Bank und setzte zum zweiten Mal auf eine Doppelsechs aus Axel Witsel und Emre Can, der in der Winterpause auf Leihbasis von Juventus zum Team stiess. In der Hinrunde kamen anstelle des Deutsch-Türken häufig Julian Weigl oder Julian Brandt zum Einsatz. Erstgenannter wurde aber an Benfica Lissabon abgegeben und Brandt ist momentan verletzt. Das könnte sich aber für Favre als Glücksfall herausstellen: Er steht nicht vor der Entscheidung, Brandt oder den defensiver agierenden Can aufzustellen.

Eine schwierige Entscheidung steht Favre aber noch bevor: Lässt er seinen zuletzt wackligen Landsmann Akanji wieder auf der Bank oder traut er ihm zu, die Topstars von PSG zu stoppen?

Unterschiedliche Wege in die K.-o.-Phase

Während Can die Pariser Offensive stoppen soll, ist es die Aufgabe des zweiten Wintertransfers der Dortmunder, die Abwehr von PSG vor Probleme zu stellen. Dass Haaland in der Champions League treffen kann, bewies er in der Gruppenphase, als er für RB Salzburg acht Treffer erzielte. Gleich viele, wie alle Dortmunder zusammen.

Doch gegen PSG dürfte es schwierig werden, zum Torerfolg zu kommen. Der französische Serienmeister liess in seiner sehr erfolgreichen Gruppenphase gerade mal zwei Tore zu, erzielte aber 17. Damit konnten sie ihre Gruppe dominieren, obwohl mit Real Madrid ein weiterer Anwärter auf den Henkelpott Gruppengegner war.

Dortmund hingegen spielte keine überragende Gruppenphase, musste bis zuletzt zittern und Schützenhilfe von Barcelona in Anspruch nehmen. Hätten die Katalanen gegen Inter Mailand verloren, stünden nun die Italiener im Achtelfinal.

Auch wenn es Favre nicht gefällt, mit den Stürmerstars, die heute Abend (ab 21 Uhr im Ticker) auf dem Feld stehen werden, darf man sich auf ein offensives und wohl auch torreiches Spiel freuen.

