Fehlentscheid bei der VAR-Präsentation

Als ob es noch einen Beweis gebraucht hätte: Ausgerechnet als die Medien das nagelneue Zentrum der Video-Assistenten-Schiedsrichter (VAR) zu sehen bekommen, passiert ein Fehler. Im Tourbillon trifft ein Spieler der Sittener U-21 bei einem Freistoss den Arm eines Gegners. Schiedsrichter Sandro Schärer gibt Eckball, der VAR in Volketswil bestätigt ihn, ohne alle Bilder auszuwerten. Falsch. Kurz darauf zeigt die Hintertorkamera das Hands – es hätte Penalty geben müssen.

Der VAR mag also in die Schweiz kommen. Aber die Diskussionen über Schiedsrichter-Pfiffe werden nicht verschwinden. «Dabei dachten das viele, als der VAR nach Deutschland kam», sagt Hellmut Krug, der dabei war, als die Bundesliga den Video-Beweis einführte: «Und dann haben sich alle gewundert.» In Deutschland hat der VAR für viel Polemik gesorgt. In der Schweiz soll Krug als Projektleiter für mehr Ruhe sorgen. Aber er bremst die Erwartungen: «Die VAR müssen sich erst an ihre Aufgabe gewöhnen. Wir tasten uns heran.»

Die Frau und der Mann vom Weltverband, die etwas weiter hinten im Video Operation Room sitzen, wirken vom verpassten Penalty im Tourbillon unbeeindruckt. Die Fifa hat sowieso bereits ein paar Stunden zuvor grünes Licht gegeben: Der Video-Beweis darf in der Super League eingeführt werden. Er erlebt seine Premiere bei Sion gegen Basel – voraussichtlich wieder mit Schiedsrichter Schärer.

Fussball