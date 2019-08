Fischers Premiere mit dem Kultverein

Im Osten scheint seit Wochen die Sonne. Union Berlin, der überraschende Bundesliga-Aufsteiger aus dem östlichsten Zipfel der deutschen Hauptstadt, ist regelrecht durch den Sommer geschwebt. Erst der märchenhafte Aufstieg in der Barrage gegen Stuttgart, ein rauschhaftes Fest mit Booten auf der Spree, ausverkaufte Testspiele. Und am Sonntag die Premiere in der Bundesliga gegen RB Leipzig. Mittendrin: Urs Fischer. Der 53-jährige Zürcher hat dem Club den ersten Aufstieg eingebracht.

Doch Fischer, auch zum ersten Mal in der Bundesliga, sagt: «Ganz viele haben zu diesem Erfolg beigetragen. Ich bin nur ein Teil des Ganzen.» Es passt ganz gut, der geerdete Fischer und der Club mit seinem fast naiven Gerechtigkeitssinn. Im Heimspiel am Sonntag soll mit riesigen Fotos all jener Fans gedacht werden, die die Premiere nicht mehr miterleben können. Die wenigen freien Plätze für die nächste Heimpartie gegen Dortmund werden zwecks Chancengleichheit ausgelost. Und wenn die Fans aus Protest gegen RB Leipzig einen Stimmungsboykott planen, spricht sich Präsident Dirk Zingler vehement dafür aus.

Doch komplett entziehen kann sich Union der Branche nicht. Die Bundesliga verpflichtet. Elf neue Spieler sind da, die Fans fürchten, dass die Aufstiegshelden nur noch Statisten sind. Fischer: «Es gibt neue Aufgaben, und die wollen wir lösen.»

