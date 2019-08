Fischers Union locker, Hütters Frankfurt mit Mühe

Eintracht Frankfurt verhinderte mit viel Mühe eine erneute Auftaktpleite im DFB-Pokal. Trotz 0:2- und 2:3-Rückstand gewann der Cup-Gewinner von 2018 dank drei Toren von Ante Rebic im Schlussspurt noch 5:3 (2:2) bei Waldhof Mannheim.

Das Team des ehemaligen YB-Coachs Adi Hütter erwischte einen miserablen Start in Mannheim. Valmir Sulejmani (3./11.) brachte Waldhof früh in Führung. Die Eintracht kam durch Treffer von Daichi Kamada (21.) und Filip Kostic (45.+2) zum Ausgleich. Trotz klarer Überlegenheit der Gäste ging Mannheim durch Jan-Hendrick Marx (73.) wieder in Führung.

Als die Eintracht wie im Vorjahr schon in der ersten Runde an Ulm zu scheitern drohte, drehte Rebic (76./82./88.) auf und sorgte mit einem späten Hattrick binnen zwölf Minuten für den Favoriten-Sieg. Nicht mehr auf dem Platz war da Gelson Fernandes. Der Schweizer Mittelfeldspieler wurde eine Minute vor Beginn der Rebic-Show ausgewechselt.

Auch Leipzig hat Schwierigkeiten

RB Leipzig hat das erste Pflichtspiel mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann gewonnen und steht wie Frankfurt in der zweiten Runde. Der Finalist der Vorsaison setzte sich mit 3:2 (3:1) bei Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück durch. Der Schweizer Goalie Yvon Mvogo spielte durch.

Marcel Sabitzer (7./31. Minute) schoss zwei Tore für RB. Nationalspieler Lukas Klostermann (29.) hatte nach dem schnellen zwischenzeitlichen Ausgleich durch Etienne Amenyindo (9.) Leipzig wieder in Führung gebracht. RB bekam in der Schlussphase aber noch Probleme. Marcos Alvarez (73.) verwandelt einen Penalty nach Handspiel von Klostermann und sorgte noch einmal für Spannung.

Souveräne Berliner Vereine

Die beiden Berliner Clubs schafften bei Viertligisten den Einzug in die nächste Runde. Bundesliga-Aufsteiger Union mit Trainer Urs Fischer setzte sich bei Germania Halberstadt 6:0 (1:0) durch. Hertha BSC gewann ebenso souverän mit 5:1 (3:0) beim VfB Eichstätt und feierte somit ein gelungenes Debüt unter dem neuen Trainer Ante Covic.

