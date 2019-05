Forfait-Niederlage, Busse und zwei Geisterspiele

Nach dem Spielabbruch in Luzern hat heute die Disziplinarkommission (DK) der Swiss Football League ihr Urteil gegen den Grasshopper Club verkündet.

Die DK kommt in ihrem Urteil zum Schluss, dass die Schuld für den endgültigen Spielabbruch unbestrittenermassen die Anhänger der Zürcher trifft. Der Club muss für das Verhalten der ihm zurechenbaren Personen einstehen. Das Spiel wird folglich mit dem Resultat zum Zeitpunkt des Abbruchs mit 4:0 forfait zugunsten des FC Luzern gewertet.

GC akzeptiert das Urteil vollumfänglich

Zusätzlich büsst die Kommission den Grasshopper Club Zürich mit 30'000 Franken und ordnet zwei Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit an. Der Club akzeptiert den vorliegenden Entscheid in seiner Gesamtheit und verzichtet auf einen Rekurs. Damit wird das Spiel definitiv gewertet und die persönlichen Sanktionen treten per sofort in Kraft.

Fussball

