Fotos mit Rapper Drake bringen Unglück

Aubrey Graham, besser bekannt unter seinem zweiten Vornamen Drake, ist wohl der erfolgreichste Rapper der vergangenen Jahre. Er sammelt mit seiner Musik Awards wie andere Panini-Bilder. Unter den Abermillionen Drake-Fans sind natürlich auch viele Sportler. Und der Rapper ist auch ein grosser Sport-Fan.

Diese Kombination führte zu einigen Bildern von Fussballern, die sich mit Drake ablichten liessen und das Foto natürlich auf Social Media teilten. In diesem Jahr beispielsweise Jadon Sancho (Dortmund), Sergio Agüero (Man City), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) und zuletzt am Wochenende Layvin Kurzawa (PSG). Und alle haben eines gemeinsam – sie haben mit ihren Teams in den letzten Wochen wichtige Partien verloren.

Zuletzt verlor PSG am Wochenende gegen Lille 1:5, nachdem der Verteidiger nur Stunden zuvor das Bild mit Drake gepostet hatte. In dieser Saison erging es Dortmund (0:5 gegen Bayern), Man City (0:1 gegen Tottenham) und Arsenal (0:1 gegen Everton) gleich. Vorsorglich vermeldete die AS Roma via Twitter, dass ihre Spieler bis Saisonende ein Drake-Foto-Verbot hätten.

All Roma players banned from taking photos with Drake until the end of the season — AS Roma English (@ASRomaEN) 15. April 2019



Auch andere Sportarten betroffen

Drake-Fotos scheinen verflucht – und das beschränkt sich nicht nur auf den Fussball. So soll der Fluch auch für eine Niederlage von Tennisstar Serena Williams gegen Aussenseiterin Roberta Vinci 2015 verantwortlich gewesen sein. Auch Basketballern in NBA und der College-Liga NCAA brachte Drake Misserfolg. Gleiches gilt für Footballer. Gar die UFC-Niederlage von MMA-Fighter Conor McGregor gegen Khabib Nurmagomedow soll auf Drakes Kappe gehen. Der Rapper begleitete McGregor vor dem Kampf zum Wiegen.

Drake soll bereits seit 2013 für Niederlagen verantwortlich sein. Das hielt die Sportler nicht davon ab, Bilder mit dem Rapper zu machen. Und so wird der Fluch wohl auch in Zukunft sein Unwesen treiben. Niederlagen gehören nun einmal zum Sport – genau wie Fotos mit Promis zu Sportlern.

