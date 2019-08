Schmerzensgeld für Cristiano Ronaldo

Der Werbespot beginnt noch einigermassen harmlos. Cristiano Ronaldo tritt zum Freistoss an, zirkelt den Ball ins Netz und jubelt in der klassischen Ronaldo-Pose. Dann wird es absurd.

Unzählige Zuschauer öffnen die Shopee-App auf dem Handy, Ronaldo schaut etwas verdutzt und wird mit einem orangen Shopee-Tshirt eingekleidet. Danach tanzt Ronaldo den vom Unternehmen selbst so genannte «Shopee Dance». Die Melodie dazu erinnert verdächtig stark an den Ohrwurm «Baby Shark».

Da muss man sich die Frage stellen: Wie viel Geld hat Ronaldo erhalten, um bei diesem Werbespot mitzumachen? Jedenfalls verdient der Portugiese laut Forbes bereits rund 45 Millionen Franken pro Jahr mit Werbeauftritten und Sponsoring.

shopee really got cristiano ronaldo to do a silly dance wonder how much he got paid