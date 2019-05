Diesen Koffer haben auch Messi und Agüero

Match, Freizeit, Training, Freizeit, Training, Match – und so weiter. Fussballer haben neben ihrem Job genügend Zeit, die sie ausfüllen müssen. Viele der Jungen zocken – «Fifa», «Fortnite» etc. Die Profis sind oft auf Reisen, da ist das Gamen eine willkommene Abwechslung.

Ein Fussballprofi hat dafür die perfekte Lösung gefunden: Er hat einen Koffer entwickelt, der ins Handgepäck passt und alles beinhaltet, was das Gamerherz begehrt. Der umtriebige Fussballer heisst Kai Heerings und steht beim holländischen Eredivisie-Club Fortuna Sittard unter Vertrag.

Eine langweilige Busfahrt war ausschlaggebend

Heerings und sein Schwager Jens van Zonneveld hatten die Idee für den Konsolenkoffer «auf einer langweiligen Busfahrt. Wir sprachen über das kommende Trainingslager und wie mühsam es doch sei, alle verschiedenen Bestandteile mitzubringen, um am Hotelfernseher gamen zu können», erzählte Heerings gegenüber BBC.com.

Sie entschieden sich, das zu ändern. Sie fertigten einen Prototyp an, den Heerings mit ins Trainingslager mitnahm. Seine Mitspieler waren sofort Feuer und Flamme, alle wollten einen. Die Kunde vom Game Case machte schnell die Runde. «Wir erhielten derart viele Anfragen, dass wir daraus ein legitimes Business machen mussten.» Mittlerweile werden die Koffer in einer holländischen Fabrik produziert, aber Heerings und van Zonneveld unterziehen alle Game Cases einer «finalen Qualitätskontrolle».

John Terry als Vorreiter

Chelsea-Legende John Terry war der erste berühmte Fussballer, der sich einen Koffer kaufte. Mittlerweile schwören Grössen wie Kylian Mbappé, Sergio Agüero oder auch Lionel Messi auf die Game Cases. «Agüero hatte zwei Stück bestellt, eines für sich, das andere für Messi. Wir wussten nicht, ob er einen Witz machte. Aber es war dann schon sehr cool, als der Name L. Messi beim Geldtransfer auftauchte», sagt Heerings.

Obwohl sein Business floriert, setzt der in Amsterdam geborene 29-Jährige weiter auf seine Fussballkarriere. «Aber in meinem Alter muss man sich Gedanken über die Zukunft machen. Mal schauen, wo das Unternehmen steht, wenn ich meine Spielerkarriere beende», sagt der 29-Jährige, der in der Ajax Academy seine Laufbahn begann.

