Ex-BVB-Star nach üblem Zusammenprall im Spital

22 Minuten waren in der Ligue-1-Partie zwischen Saint-Étienne und Bordeaux gespielt, als Saint-Étienne-Goalie Stéphane Ruffier aus dem Tor kam und eine Flanke wegfausten wollte – und dabei seinen eigenen Verteidiger Neven Subotic mit voller Wucht mit dem Knie am Kopf erwischte.

Mit blutüberströmtem Gesicht ging der ehemalige Dortmunder zu Boden, er verlor kurzfristig das Bewusstsein und musste minutenlang auf dem Rasen behandelt werden. Mit einer Halskrause wurde der 29-Jährige auf der Trage abtransportiert und in ein Spital gebracht, wo der ehemalige serbische Nationalspieler über Nacht zur Beobachtung bleiben musste. Über die schwere der Verletzungen ist bisher noch nichts bekannt. Auf Twitter wünschte ihm unter anderem auch sein ehemaliger Club Borussia Dortmund, der derzeitige Tabellenführer der Bundesliga, eine gute und schnelle Genesung.

We’ve always known you as a fighter, Subotić 💪



Wishing you a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/FjtQv21arE