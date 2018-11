Fussballer bricht sich bei Zweikampf das Genick

Vorneweg: Dieser Unfall sieht schlimmer aus, als er am Schluss für den Spieler ausgeht. Was war passiert? Seung-Mo Lee war in der koreanischen Zweitliga-Partie in einen Zweikampf verwickelt und stürzte zu Boden. Da er in der Luft das Gleichgewicht verlor, fiel er mit voller Wucht auf seinen Kopf. Diagnose: Genickbruch.

Der 20-Jährige blieb sogleich bewusstlos liegen. Der Schiedsrichter erkannte die Schwere des Vorfalls sofort und unterbrach die Partie. Die medizinische Abteilung eilte heran und konnte Seung-Mo Lee stabilisieren. Er wurde schnellstens ins Spital gebracht.

South Korea star Lee Seung-mo breaks his NECK and finger in horror fall resulting in memory loss during K-League play-off match , player for Gwangju FC, landed on his neck after going for header He broke three bones in his neck, as well as his finger, and lost his memory pic.twitter.com/03xHg5gNXs