Fussballclub täuscht Tod eines eigenen Spielers vor

Um nicht auswärts gegen Arklow Town spielen zu müssen, wählte der irische Fussballclub Ballybrack FC einen makaberen Weg. Die Verantwortlichen täuschten den Tod eines eigenen Spielers vor. Der Verein, der in der dritthöchsten Spielklasse aktiv ist, sagte gegenüber dem Verband, dass ihr Spieler Fernando Nuno La Fuente bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.

Der Verband gestattete die Spielverschiebung. Sogar Schweigeminuten wurden in der Liga gehalten.

Die Verantwortlichen der Liga wollten der Familie des «toten» Akteurs helfen. Dabei flog die Lüge auf. Liga-Boss David Moran sagte gegenüber dem irischen Fernsehsender RTE: «Uns wurde gesagt, dass er am Samstag nach Spanien geflogen ist. Das hat bei uns die Alarmglocken läuten lassen.»

«So fand ich heraus, dass ich tot bin»

Auch der Spieler selbst wusste nichts von seinem angeblichen Tod. Seine Freunde und Verwandten meldeten sich telefonisch und fragten nach. Der Irish Times sagte er: «So habe ich herausgefunden, dass ich angeblich tot bin.»

Geplant war, dass ein Beinbruch vorgetäuscht wird, um die Partie zu verschieben. Davon wusste der Spieler, doch es kam anders. Der Grund war für La Fuente ein einfacher: «Ich denke, dass sie Probleme hatten, genug Spieler zu finden. Sie sind keine Profis. Die meisten gehen normalen Jobs nach, einige sogar in Grossbritannien.»

Klubsekretär muss gehen

Mittlerweile hat sich der Club entschuldigt. «Der Verein hat Fernando kontaktiert und sich bestätigen lassen, dass es ihm gut geht. Dieser gravierende und inakzeptable Fehler passt nicht zu uns», heisst es in einem Schreiben.

Trotz der Entschuldigung musste ein Clubsekretär des nun berühmten Ballybrack FC mittlerweile offenbar seinen Posten räumen.

Für die Twitter-Nutzer war der vorgetäuschte Tod ein wahrer Festschmaus. Das Internet spielte verrückt.

Hier einige Beispiele:

In Anlehnung an die TV-Sendung «The Walking Dead». Das Mannschaftsfoto von Ballybrack in der nächsten Saison.



Ballybrack FC team photo 2018/19 pic.twitter.com/xI1ZsBU0An — david henderson (@dvehendo) November 27, 2018

Auch die Simpsons mischen sich ein:



Some great memes going around about Ballybrack's fake dead player. #Rtept pic.twitter.com/qycZQUJk0g — Mark Tighe (@marktigheST) November 27, 2018

Sieht so das Aufwärmprogramm von Ballybrack aus?



Sogar ein Lied wurde geschrieben:



Fussball

(fss)