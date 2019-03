GC-Goalie muss auch mit Österreich unten durch

Österreich steht nach den zwei Spieltagen in der EM-Qualifikation bereits mit dem Rücken zur Wand. Nach der Heimniederlage gegen Polen verlor das Team von Franco Foda am Sonntag in Israel 2:4. Auch WM-Finalist Kroatien erlitt beim 1:2 in Ungarn eine Niederlage.

Der Mann des Spiels beim Duell zwischen Israel und Österreich in Haifa war Eran Zahavi. Der 31-jährige Stürmer sorgte nach dem frühen Rückstand mit drei Toren zwischen der 34. und 55. Minute für die Wende zugunsten des Gastgebers und bereitete auch das 4:1 von Munas Dabbur (ex GC) vor (66.). Für die Gäste traf Marko Arnautovic zweimal.

Lindner viermal chancenlos

Sehenswert war Zahavis dritter Treffer, als er Österreichs Keeper Heinz Lindner mit einem herrlichen Weitschuss unter die Latte bezwang. Für den GC-Torhüter war es ein besonders bitterer Abend; bei allen vier Treffern war Lindner machtlos.

Eran Zahavi bu müthi? golü atarak hat-trick yapt?. pic.twitter.com/BuFHfcEiIe– Furkan (@daralandafutbol) 24. März 2019

Eine besondere Genugtuung war der Sieg für Israels österreichischen Trainer Andreas Herzog. «Kein anderer Mensch ist so oft nicht österreichischer Teamchef geworden wie er», schrieb einst der «Standard» über den Rekord-Internationalen Österreichs (103 Länderspiele). 2017 wurde als Nachfolger von Marcel Koller der Deutsche Foda Herzog vorgezogen.

Kroaten verlieren in Budapest

Ebenfalls einen Rückschlag erlitt Kroatien. Der WM-Finalist von 2018 verlor mit Ivan Rakitic in Budapest gegen Ungarn nach einer frühen Führung noch 1:2. Kroatiens Keeper Lovre Kalinic sah bei beiden Gegentreffern schlecht aus. In der zweiten Partie der Gruppe setzte sich Wales gegen die Slowakei 1:0 durch.

(ddu/sda)