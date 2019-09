Geldprobleme – Fans sauer auf irischen Verband

Wer Bilder der fröhlich feiernden «Green Army» kennt, kann es sich kaum vorstellen. Schliesslich singt und trinkt und feiert niemand so schön, wie die Auswärtsfans der irischen Nationalmannschaft. Und doch wird das Aviva Stadium in Dublin gegen die Schweiz nicht ausverkauft sein.

Das Desinteresse hat nur bedingt mit den Leistungen des Nationalteams zu tun, das mit zehn Punkten aus vier Spielen bestens in die EM-Qualifikation gestartet ist. Sondern mit dem irischen Verband FAI. Der hat sich beim Bau des 2010 bezogenen Nationalstadions in Dublin mächtig übernommen.

Gleich sechs Untersuchungen laufen derzeit, um Licht in die Finanzen der FAI zu bringen. Gefängnisstrafen drohen. Um nicht komplett in Schieflage zu geraten, musste die FIA beim europäischen Verband Uefa um einen Vorschuss von 20 Millionen Euro betteln.

Tennisbälle beim Georgien-Spiel

Das Chaos im Verband hat sich auf die Fans und sogar auf den irischen Nachwuchs ausgewirkt. Einerseits war das Aviva Stadium bei Heimspielen der irischen Fussballer seit Jahren nicht mehr ausverkauft. Beim Heimspiel gegen Georgien warfen Zuschauer aus Protest sogar Tennisbälle auf den Rasen.

Andererseits haben traditionelle Sportarten wie Gaelic Football oder Hurling bei den Jugendlichen an Attraktivität gewonnen. Am Sonntag füllten 80’000 das Aviva für den Final im Gaelic Football.

Für die Partie der irischen Fussballer gegen die Schweiz werden rund halb so viele Zuschauer erwartet. Um die Stimmung zu verbessern, verschenkt der Verband jeweils Tausende Tickets an Kinder und Fussballvereine.

Fussball