Goalie veräppelt Spieler – und wird dafür bestraft

Ok, seien wir ehrlich: Es war ein mutiger Versuch von Goalgetter Tom Smith, seinen Bath City FC mit einem Schuss aus rund 50 Metern in Führung bringen zu wollen, da der gegnerische Goalie zu weit von seinem Tor entfernt stand. Der Ball segelte meterweit am Tor vorbei. So weit, dass sich der Goalie von Gegner Hemel Hempstead Town FC in der Partie der sechsten englischen Liga genötigt fühlte, eine komplett unnötige Flugeinlage zu vollführen. Als hatte Keeper Sam Beasant seinem Gegner sagen wollen: «Das soll wohl ein Witz sein?»

Nein, Smith war überhaupt nicht zum Scherzen aufgelegt. Das zeigte er nur sechs Minuten später. Dann stand das Team von Bath für einen Freistoss aus rund 17 Metern bereit. Dieses Mal traf Smith – und wie. Beasant hatte keine Chance gegen den satten Schuss. Smith, der damit seinen 14. Saisontreffer erzielt hatte, unterliess es in der Folge, sich über den Keeper lustig zu machen. Karma hatte seinen Teil bereits geleistet. Bath gewann die Partie letztlich 2:0, weil Ross Stearn sechs Minuten später nachdoppelte.

Fussball

(hua)