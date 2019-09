«Wieso um den heissen Brei herumreden?»

Elf Jahre ist es her, dass der FCL so schlecht aus den Startblöcken kam. In der Saison 2008/09 machte der FCL unter Trainer Ciriaco Sforza in fünf Runden sogar nur einen Punkt. Am letzten Sonntag in Sitten (1:2) kassierten die Zentralschweizer bereits die dritte Niederlage in Serie und rutschten auf den Barrage-Platz ab.

Wenn eine Mannschaft hinter den Erwartungen bleibt, wird rasch Kritik laut. Christian Schwegler fand nach dem 0:2 gegen Thun im Teleclub, dass die taktische Marschroute des Trainers zu defensiv sei, Goalie Marius Müller sagte frustriert, dass ihm die Spielweise seiner Kollegen keinen Spass mache. Und in Fan-Kreisen scheint die Geduld mit dem Trainer am Ende. Muss Thomas Häberli um seinen Job zittern?

Der Trainer ist nicht allein schuld

«Die Aussagen waren ja gerechtfertigt. Wir sind alle nicht zufrieden», sagt Sportchef Remo Meyer auf das gar laute Murren der Spieler in der Öffentlichkeit angesprochen, «das sind Dinge, die wir auch intern ansprechen. Wieso sollen wir um den heissen Brei herumreden? Das heisst aber nicht, dass Unruhe herrscht. Nach nur fünf Runden verfallen wir nicht gleich in Hysterie. Wie immer werden wir alles analysieren und besprechen.»

Der Trainer ist demnach nicht das Problem, aber was ist es dann? Meyer: «Das letzte Spiel in Sitten ausgenommen, haben mir das Feuer und die nötige Teamdynamik gefehlt. Zudem konnten einige Spieler ihr wahres Leistungsvermögen nicht abrufen.» Aber verantwortlich dafür sei nicht allein der Trainer. «Wir alle sitzen im gleichen Boot und müssen nun an den richtigen Stellen schrauben und uns die richtigen Fragen stellen, damit der Dampfer wieder Fahrt aufnimmt.»

Provoziert Eleke seinen Abgang?

Die Länderspielpause bietet Zeit und Gelegenheit, auch eine weitere Verstärkung im Offensivbereich einzubauen. Der FCL holte am Donnerstag leihweise von Udinese den Brasilianer Ryder Matos Santos Pinto, kurz Matos. Der 26-Jährige war zuletzt an Verona ausgeliehen. Braucht ihn Meyer, weil Blessing Eleke seinen Abgang provoziert?

«Wir haben kein konkretes Angebot für Blessing auf dem Tisch», so der FCL-Sportchef. Und die Provokationen und die negative Körpersprache des Stürmers werden einfach hingenommen? «Blessing ist mit sich auch nicht zufrieden. Bei ihm äussert sich das halt deutlicher als bei anderen. Letzte Saison war das bei ihm ähnlich.» Nur hat der Nigerianer in den ersten zehn Meisterschaftsspielen des Vorjahres drei Tore erzielt. Bisher traf er in fünf Partien einmal. Der FCL braucht aber seine Tore.

Luzern hat die derzeit harmloseste Offensive (3 Tore in 5 Spielen) der Liga. «Fussball ist mehr Kopfsache, als viele Leute denken», so Meyer, «wir erarbeiten uns zu wenig Chancen und erzielen zu wenig Tore. Da spielt die Verunsicherung sicher auch eine Rolle. Aber ich habe jetzt auch nicht den Zauberspruch bereit, der unsere Probleme löst.» Ein erster Heimsieg in dieser Saison am Sonntag gegen den aus der Champions League ausgeschiedenen und vielleicht psychisch angeschlagenen Meister YB (ab 16 Uhr im Ticker) könnte helfen.



