Bundesliga-Fussballer ärgern sich über die Swiss

Um 7 Uhr am Donnerstagmorgen hätten die Fussballer des Bundesliga-Vorletzten Hannover 96 mit einer Maschine der Swiss Richtung Zürich abheben sollen. Das Ziel: Malaga, wo der Club sein einwöchiges Trainingslager abhält.

Läuft! 🤦‍♂️ Gerade wurde durchgesagt: Fehler am Bremssystem, daher kann das Flugzeug nicht starten. Also: Zurück zum Terminal, aussteigen und abwarten! Wir halten Euch auf dem neuesten Stand! #H96 #NichtZuBremsen #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚 pic.twitter.com/VAp4l0Wdvp — Hannover 96 (@Hannover96) 3. Januar 2019



Doch es kam ganz anders. Wegen eines Fehlers am Bremssystem konnte das Flugzeug nicht abheben. Die Passagiere mussten alle nochmals aussteigen. Doch auch dies verlief nicht reibungslos. Weil keine Treppen zur Verfügung standen, musste das Team von André Breitenreiter 90 Minuten im Flugzeug sitzen bleiben, wie die «Bild»-Zeitung schreibt. Erst dann konnte die Mannschaft zurück zum Terminal.

Abreise mit Hindernissen: Eigentlich sollte es für die #H96-Profis heute von Hannover über Zürich nach Malaga gehen. Eigentlich. Doch ein Defekt an der Maschine hat die Pläne ein bisschen durcheinandergewirbelt. #vamos96 #h96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/V0Q8o0rPsI — Hannover 96 (@Hannover96) 3. Januar 2019

Um kurz nach 10 Uhr ging die Reise dann weiter. Diesmal mit einem Lufthansa-Flug über einen Zwischenstopp in München in die andalusische Metropole. So musste der Club einen Zeitverlust von mehreren Stunden hinnehmen ehe die ersten Bälle bei über 15 Grad gekickt werden konnten.

Eine Stellungnahme der Swiss steht noch aus.

Kreuzworträtsel, daddeln, Musik hören. Die #h96-Profis sitzen im Flieger und warten weiter auf den Abflug. Die Zeit für den Umstieg in Zürich wird enger. Um 7 Uhr sollte #lx819 in Hannover abheben. Jetzt ist 7.49 Uhr und der Flieger immer noch am Boden. #marbella pic.twitter.com/WfBMTD4OAd — Bild Hannover 96 (@BILD_96) 3. Januar 2019

Update: Nachdem fleissig beim Gepäck, das von Flieger A in Flieger B verladen werden musste, mit angepackt wurde, fliegen wir nun über München und sind - hoffentlich - um 18.15 Uhr in Málaga! ✊ #H96 #Vamos96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚 pic.twitter.com/4w8WAfXp9v — Hannover 96 (@Hannover96) 3. Januar 2019



