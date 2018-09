Helikopter der Ambulanz landet im Fussballstadion

Ein medizinischer Notfall sorgte am Samstag in Englands dritthöchsten Liga für eine kurzfristige Spielverschiebung. Die Spieler der Teams von Barnsley und Burton machten sich um kurz vor 15 Uhr zum Anpfiff bereit, als ein Zuschauer kollabierte. Die Verantwortlichen alarmierten den Rettungsdienst. Um zirka 15.30 Uhr landete ein Helikopter auf dem Rasen des Oakwell Stadions in Barnsley.

Während einer halben Stunde leistete die medizinische Abteilung der Yorkshire Aire Erste Hilfe im Stadion, ehe der Helikopter mit dem Patienten an Bord wieder abhob. Zu diesem Zeitpunkt war längst klar, dass die Partie verschoben wird. Dies hatten die Verantwortlichen unmittelbar nach der Landung des Helikopters bekannt gegeben. Die Zuschauer goutierten den Entscheid mit Applaus.



