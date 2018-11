Heusler will nur den Besten für die Nati

Heusler schwebt ein Modell vor, wie es der DFB in der Person von Oliver Bierhoff hat. Der ehemalige Bundesliga- und Serie-A-Profi war als Manager mitverantwortlich für die Erfolgsgeschichte (und steht heute auch mit in der Kritik) der Deutschen Nationalelf. Die Ansprüche, die Bernhard Heusler und sein Beratungsunternehmen HWH (für: Heusler, Werthmüller und Heitz) an einen «Schweizer Bierhoff» stellen, sind ähnlich vielfältig.



- Er soll im Tagesgeschäft Sport Nationalteam entscheiden.

- Er ist in der Wahl- und Führungskommission des Nati-Trainers vertreten.

- Er führt den Nati-Trainer im Tagesgeschäft und legt die sportlichen Ziele fest.

-Er kommuniziert zu sportlichen Belangen.



«Ich werde Fragen nach Namen nicht beantworten. Das wäre zu früh», sagt SFV-Präsident Peter Gilliéron, «aber der Markt ist diesbezüglich nicht gross.» Klar ist nur: Die bisherige Form mit einem sogenannten Nati-Delegierten (derzeit Claudio Sulser) in einem Teilzeitpensum hat ausgedient. Die Weichen sind gestellt. Wer aber kann dieser Mister X sein?

Können sie Mister X sein?

Im Frühjahr 2019 soll Adrian Knup von Jean-Claude Donzé das Amt des Delegierten der U21-Nati übernehmen. Ab sofort ist der 48-fache Internationale (26 Tore) wohl der Topfavorit für die neue Position bei der A-Nati. Der ehemalige Stürmer ist seit September 2017 als Chief Sports Officer bei der Swiss Football League (SFL) angestellt. Der 50-jährige Basler führt in der Geschäftsleitung die Bereiche Sport, Wettbewerbe, Forschung und Entwicklung und betreut schon jetzt diverse Schnittstellen zum SFV.

Perfekt ins Profil würde auch Benjamin Huggel passen. Der 41-jährige Basler ist mit 7 Meistertiteln einer der erfolgreichsten FCB-Profis, spielte mehrfach Champions League und war zwei Jahre in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt. Er absolvierte 41 Länderspiele. Seit 2018 ist Huggel SRF-Experte bei Länderspielen. Daneben gibt er mit Referaten, Moderationen und Coaching seine Erfahrungen im Spitzensport weiter. Huggel ist kommunikativ und wird von den Spielern respektiert. Seine Qualitäten: Teamgeist, Disziplin und Durchsetzungsvermögen. Zudem sagt er: «Im Sport bin ich Patriot. Die Nati ist das Aushängeschild unseres Fussballs.»

Geht es um die Position eines Sportlichen Leiters kommt man nicht an Ilja Kaenzig vorbei. Er erfüllt alle erforderlichen Facetten im kaufmännischen und sportlichen Bereich. Der 45-jährige Betriebswirt ist beredt, smart und – passend für den SFV – mitunter auch unverbindlich in seiner Kommunikation. Kaenzig würde mit einem Rucksack an Erfahrungen eines Managers in der Bundesliga (Leverkusen, Hannover) und in der Ligue 1 (Sochaux) aufwarten. Der Surseer steht derzeit bei Bochum unter Vertrag.

Die neue Stelle wird nicht sofort besetzt, weil die Statuten erst angepasst werden müssen. Bis zur Delegiertenversammlung im Mai 2019 bleibt noch Zeit, um allfällige Kandidaten in Position zu bringen oder aus einem laufenden Vertrag herauszulösen. Weitere Kandidaten sind beispielsweise der ehemalige Internationale Alexandre Comisetti, Fredy Bickel (Rapid Wien), Alain Sutter (sollte er zum Schluss kommen, in St. Gallen nichts mehr bewegen zu können), aber auch Nati-Rekordtorschütze Alex Frei (84 Länderspiele/42 Tore), der derzeit die Basler U18 trainiert und auch auf Erfahrung als Sportchef (FCL) zurückschauen könnte. Führungsqualität hat auch Martin Andermatt. Der 57-jährige Zuger ist seit Ende 2016 einer von acht Aufsichtsräten bei Hannover 96 und für strategische Entwicklung zuständig. Auf der Suche nach einem Sportfachmann kommt der SFV auch nicht um Peter Knäbel herum. Der ehemalige SFV-Nachwuchskoordinator war einst auch als HSV-Sportdirektor aktiv. Aktuell leitet der SRF-Experte aber die Schalker-Nachwuchsakademie.

Sie stehen sicher nicht zur Verfügung

Möglich ist ein Mister X, den derzeit keiner auf der Rechnung hat. Dagegen unmöglich: Heusler selbst oder der ehemalige FCB-Sportchef Georg Heitz. «Georg und ich haben uns sehr gut überlegt, dass mit der Annahme dieses Auftrags klar ist, dass wir nicht in Frage kommen, die von uns vorgeschlagenen Positionen zu besetzen», sagt Heusler. Für den Basler Wirtschaftsanwalt ist aber klar, dass der Anspruch für die Nationalmannschaft der sein muss, dass die besten Leute auf ihren Positionen versammelt sind. Heusler: «Die Besten müssen von den Besten betreut werden. Das muss die Leitlinie für jene sein, die diese Person auswählen.»

