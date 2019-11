Die Mauer fällt im Berliner Olympiastadion erneut

Spektakuläre Bilder vor dem Bundesliga-Spiel zwischen Hertha BSC und RB Leipzig. Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls hat sich die alte Dame was Besonderes einfallen lassen. Vor dem Spiel waren im Stadion zwei Berliner Mauern errichtet worden.

Umfrage Wie finden Sie die Hertha-Choreo? Eindrücklich!

Ich habe schon bessere Choreos gesehen.

Die Hertha ist mir egal, allerdings staune ich noch immer wegen der Choreo.

Eine davon stand quer über der Mittellinie, die andere vor der Berliner Fankurve. Die Mauern waren tapeziert mit diversen Sprüchen. Auf der Mittellinie war zu lesen: «Zusammen gegen Mauern, zusammen für Berlin.»

Vor Anpfiff der Partie liefen historische Bilder des Mauerfalls auf den Leinwänden des Berliner Olympiastadions und auch die Mauern im Stadion wurden nach dem Shakehands der Spieler erneut «eingerissen». Sinnbildlich fuhr kurz zuvor ein Trabi, durch die Mauer vor der Fankurve.



Hier fährt der Trabi durch die symbolische Mauer. (Quelle: BT Sport)

Sondertrikot ohne Sponsoren

Beim symbolischen Mauerfall verlief allerdings nicht alles reibungslos. Ein Schiedsrichterassistent wurde von der Mauer getroffen. Da es sich dabei um Schaumstoff handelte, kam der Unparteiische allerdings unverletzt davon.

Es war nicht die einzige Aktion der Hertha an diesem Nachmittag. Die Berliner spielten mit einem Sondertrikot, auf dem statt Sponsoren in Anlehnung an das Stadtwappen ein Bär zu sehen war. Das Trikot war angelehnt an das Leibchen, das Hertha im ersten Spiel nach dem Mauerfall am 11. November 1989 trug. Trotz Choreo und der Spezial-Trikots verlief das Spiel allerdings nicht nach Wunsch des Heimteams. Die Gäste aus Leipzig gewannen die Partie mit 4:2.

Mindestens 140 Tote an der Mauer

Mit dem 9. November 1989 ging die deutsche Teilung nach rund 40 Jahren zu Ende, die Berliner Mauer selbst hatte mehr als 28 Jahre Bestand. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen starben an der etwa 160 Kilometer langen Mauer in der Hauptstadt mindestens 140 Menschen durch das DDR-Grenzregime.

Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls hat die deutsche Kanzlerin Angela Merkel dazu aufgerufen, die 1989 errungene Freiheit gegen neue Anfeindungen zu verteidigen.

Der 9. November ermahne uns, «dass wir Hass, Rassismus und Antisemitismus entschlossen entgegentreten müssen», sagte Merkel am Samstag in Berlin bei der zentralen Gedenkfeier. «Er mahnt uns, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um Freiheit und Demokratie, Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen.»

Fussball

(fss/sda)