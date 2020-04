Hier kuscheln die Ronaldos

Er ist nicht nur ein begnadeter Fussballer, sondern auch ein liebevoller Vater von vier Kindern. Cristiano Ronaldo nutzt seinen Instagram-Account regelmässig, um seinen über 200 Millionen Fans einen Einblick in sein Privatleben zu gewähren.

Ob beim Sport mit seinen Kids, beim Familien-Osterfest samt Model-Freundin Georgina Rodriguez oder beim Lachen mit seinen Kindern. Der Fussballer im Diensten von Juventus Turin schafft es Tag für Tag, Menschen, auch Nicht-Fussballfans ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Sein neuestes Foto beweist das.

«Der perfekte Start in den Tag»

Es ist ein Schnappschuss: Ronaldo im Bett mit seiner Verlobten und seinen Kids Alana Martina, Mateo und Eva Maria (alle 2 Jahre alt). Dazu schreibt der 35-Jährige, der sich momentan in seiner portugiesischen Heimat Madeira befindet: «Der perfekte Start in den Tag.»

Doch ein Kind fehlt auf dem Bild: Cristiano Ronaldo jr. Der Zehnjährige hatte wohl keine Lust auf das Kuschelfoto, ist nicht auf dem Bild zu sehen. Aber wer jetzt denkt, dass das was zu bedeuten hat: Hat es nicht. Cristiano Ronaldo jr. ist sonst immer an Ronaldos Seite. Er durfte ihn in der Vergangenheit sogar zu offiziellen Events begleiten.

Fussball

(nih)