Hier macht van Dijk Shaqiri zum Helden

Die Zeit läuft dem FC Liverpool davon. Es steht in der 86. Minute nur 2:2 zwischen dem Anwärter auf die englische Meisterschaft und Newcastle United. Zu wenig, um Manchester City im Kampf um den Titel unter Druck zu setzen.

Da hat Virgil van Dijk eine Eingebung. Als Liverpool auf der rechten Seite in Strafraumnähe einen Freistoss erhält, tritt der Verteidiger in Aktion. Er winkt, er wedelt, er brüllt. Seine Anweisung ist eigentlich klar: Nicht Alex Oxlade-Chamberlain soll den Freistoss treten. Sondern Xherdan Shaqiri, der zwanzig Minuten zuvor eingewechselt worden ist.

Von den Lippen abzulesen

Aber so klar van Dijks Zeichen auch sind, es braucht noch etwas mehr Überzeugungsarbeit. Also verlässt van Dijk sogar seine Position, um sich endlich Gehör zu verschaffen. Man braucht keine Ausbildung als Lippenleser, um zu verstehen, was der Holländer ruft: «You!» Du!

Und tatsächlich: Jetzt trabt Shaqiri zum Ball, läuft an – und schlägt tatsächlich jene Flanke, die Liverpool den Sieg bringt. Divock Origi kommt mit dem Kopf an den Ball.

3:2 aus Sicht des FC Liverpool. Ekstase bei den Fans. Und Freude auch bei Shaqiri, der seit Januar in der Premier League nicht mehr über vier Kurzeinsätze hinausgekommen ist. Am Ende bekommt der Schweizer Nationalspieler sogar eine besonders innige Umarmung seines Trainers Jürgen Klopp.

Verdacht auf Gehirnerschütterung

Möglich, dass der Deutsche im Schlussspurt der Premier League auf Shaqiri angewiesen ist. Mohamed Salah musste das Feld verlassen, nachdem ihn Newcastles Goalie Martin Dubravka mit der Hüfte am Kopf getroffen hatte.

Salah wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ausgewechselt. Anschliessend sei der Ägypter in der Garderobe gesessen und habe das Spiel geschaut, erklärte Klopp an der Pressekonferenz nach dem Spiel: «Da schien es ihm besser zu gehen. Aber wir müssen abwarten, wie es sich entwickelt.»

