Hoeness poltert mal wieder richtig los

Uli Hoeness trat noch mal als polternder Wut-Bayer auf. Der in zwei Monaten scheidende Präsident verspürte nach dem geglückten Start des FC Bayern München in die Champions League erheblichen Redebedarf – aber kaum zum Spiel. Dieser entlud sich nach dem 3:0 gegen Roter Stern Belgrad in einem polemischen Rundumschlag zum aufgeregten Torhüter-Disput in der deutschen Nationalmannschaft. Beim flammenden Plädoyer für Manuel Neuer wütete Hoeness gegen dessen Rivalen Marc-André ter Stegen, den DFB und Joachim Löw, allerdings ohne den Namen des Bundestrainers zu nennen.

«Wir werden den Leuten schon mal ein bisschen Feuer geben – das können wir», drohte der 67-Jährige am Ende seiner Tirade. Es wirkte wie eine gezielte Aktion der Bayern-Bosse, denn schon vor dem Anpfiff hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge gegenüber Sky das Thema Neuer/ter Stegen befeuert, als er «Klartext» seitens des DFB und «ein Stück Dankbarkeit» gegenüber Neuer einforderte.

Bierhoff überraschen die Vorwürfe

Hoeness verschärfte zweieinhalb Stunden später die Tonlage. Frontal griff er Barcelona-Goalie ter Stegen an, dessen öffentliche Klage über die erneute Reservistenrolle bei den ersten Länderspielen der EM-Saison gegen die Niederlande und Nordirland einen Disput auch mit Captain Neuer ausgelöst hatte. «Er hat überhaupt keinen Anspruch, da zu spielen», stänkerte Hoeness gegen ter Stegen. Neuer habe nach der langen Fussverletzung seine «alte Form» wiedergefunden. Daher könne es doch «gar keine Diskussion» um die Nummer eins geben, meinte der Bayern-Präsident.

Dann kamen der Verband – und damit Löw – dran. «Ich hätte mir auch vom DFB mehr Unterstützung erwartet», beschwerte sich Hoeness. Das wiederum irritierte DFB-Direktor Oliver Bierhoff, der am Donnerstag auf Nachfrage konterte: «Die Vorwürfe überraschen mich, und ich habe dafür auch kein Verständnis.» Hoeness erinnerte wiederum auch noch mal explizit an die Ausmusterung der Ex-Weltmeister Mats Hummels, Thomas Müller und Jérôme Boateng im Frühjahr dieses Jahres durch Löw.

«Wir kriegen ständig vom DFB Theater, zuerst die unmögliche Ausbootung, wie die drei Spieler schlecht behandelt wurden. Und jetzt dasselbe mit Manuel Neuer. Dass man das zulässt, dass ein Mitspieler (ter Stegen) in die Öffentlichkeit geht für ein Thema, dass er nur mit dem Jogi Löw zu besprechen hat, das ist nicht in Ordnung! Wir werden uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier beschädigt werden ohne Grund.»

Neuer hält sich zurück

Neuer, der beim Pflichtsieg gegen Belgrad – anders als DFB-Rivale ter Stegen tags zuvor bei Barcelonas 0:0 in Dortmund – einen weitgehend arbeitslosen Dienst hatte, hielt seinen nächsten Beitrag zur eskalierenden Debatte möglichst kurz. «Unterstützer zu haben, ist natürlich immer gut», sagte er zur gezielten Rückendeckung der Münchner Bosse, die aktuell gerade das Ziel verfolgen, den Vertrag des Goalies vorzeitig über das Ablaufdatum (2021) zu verlängern.

(dpa/red)