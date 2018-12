Hoeness von Bayern-Mitgliedern ausgepfiffen

Wenn es bei den Bayern gut läuft, dann ist es ruhig um Uli Hoeness. Dann ist der Präsident zufrieden. Wenn es aber gar nicht läuft, dann tobt und poltert er. In dieser Saison ist das, so hat man das Gefühl, mehr denn je der Fall.

Nach den ersten Schwankungen im Oktober stellte er sich noch sehr vehement vor Trainer Niko Kovac, bis auf Blut würde er ihn verteidigen, sagte er. Es folgte die mittlerweile schon legendäre Pressekonferenz, in der Hoeness austeilte und unter anderem dem ehemaligen Bayern-Spieler Juan Bernat vorwarf, einen «Scheissdreck» zusammenzuspielen. Und vor einer Woche stellte Hoeness dann doch noch Kovac in Frage.

So lässt sich die Saison der Bayern in Kürze zusammenfassen. Jetzt ist die turbulente Spielzeit um eine Kapitel reicher. In München stand am Freitagabend die Jahreshauptversammlung des Clubs an, einen Tag vor dem Spiel gegen Werder Bremen. Natürlich war eine Rede von Hoeness Teil des Programms.

In der Rede erzählt Hoeness zuerst vom FC Bayern Hilfe e.V. und von den Basketballern des Vereins. Dann kommt der Fussball dran. Hoeness gesteht Fehler ein, doch die Rede verkommt auch zu einem Plädoyer für sich selbst und seine Arbeit. Hoeness verteidigt, dass er den Altstars Franck Ribéry und Arjen Robben neue Verträge gab, und er verteidigt auch plötzlich Kovac wieder.

So weit, so normal. Hoeness versichert, dass Oliver Kahn in seinen Überlegungen, was die Zukunft des Vereins angeht, ein Thema ist, aber «noch nicht heute und morgen». Ein guter Abend für Uli Hoeness, auch wenn zum Beispiel Karl-Heinz Rummenigge mehr Applaus bekommt, als er sich in seiner Rede bei Bernat für dessen Leistungen bei den Bayern bedankt.



Zum Schluss dann darf ein Mitglied des Vereins sprechen. «Kritik an der Vereinsführung» heisst sein Beitrag. Er fragt unter anderem, ob aus den Bayern ein «populistischer Stammtischverein» geworden sei. Dann reagiert Hoeness. Keine vorbereitete Rede, er spricht aus dem Bauch heraus. Viele Unwahrheiten hätten in dem Beitrag gesteckt und er lehne die Diskussion auf diesem Niveau ab. Pfiffe und Buhrufe der Mitglieder im Saal. «Und du willst Präsident sein?», ruft einer. Hoeness zeigt sich danach «sehr, sehr verletzt».

Man hat das Gefühl, das Buch der Saison 2018/19 ist bei den Bayern auch nach diesem Kapitel noch nicht zu Ende.

