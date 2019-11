Hüppi und Sutter haben eine Euphorie entfacht

Matthias Hüppi ist als Präsident des FC St. Gallen auch Botschafter. Er ist viel unterwegs, hält Referate, besucht Tagungen, schüttelt zig Hände, führt Gespräche und spürt überall: «Der Club ist ein riesiges Thema.» Das Interesse lässt sich an Zahlen ablesen: Anfang Woche waren schon 10'000 Tickets für das Heimspiel gegen Xamax verkauft. Oder: Für die Generalversammlung am Freitagabend in der Olma-­Halle meldeten sich über 800 Aktionäre an. «Das gibt eine stimmungsvolle Geschichte», sagte Hüppi im Vorfeld der GV.

Umfrage Kann St. Gallen in dieser Saison YB und Basel angreifen? Ja, die junge Mannschaft wird in der Rückrunde noch besser sein. Die Grossen müssen sich warm anziehen.

Nein, dafür ist es noch zu früh, aber der FCSG wird diese Saison souverän auf Platz 3 abschliessen.

Ich glaube, der Höhenflug ist bald vorbei und St. Gallen wird im Mittelfeld der Tabelle verschwinden.

Mir egal, Hauptsache, die Bratwurst im Kybunpark wird ohne Senf gegessen.

Die Mannschaft hat in der Liga einen Steigerungslauf hingelegt. «Der Teamspirit ist grossartig. Jeder rennt für den anderen», sagt der 61-Jährige. Nach 8 Runden mit 22 Punkten gab es wieder einmal eine Niederlage, dieses spektakuläre 3:4 bei YB. Aber Hüppi ist überzeugt, dass der FCSG robust genug ist, um einen Rückfall zu vermeiden. Er fügt auch an: «Mir gefällt es, wenn die Spieler ihren Ehrgeiz zeigen. Bei aller Bescheidenheit: Der Ligaerhalt allein kann nicht das grosse Ziel eines ambitionierten Profis sein.»

Auf gutem Weg

Die beschwingten Auftritte schüren Erwartungen. Die Ansprüche sind auch intern hoch, etwa bei Sportchef Alain Sutter. Das 3:0 gegen Sion ist für ihn der Massstab: «So ­stelle ich mir Fussball vor: Die Mentalität, Solidarität und ­Dominanz waren herausragend.» Solche Leistungen wünscht er sich regelmässig. Ihn freut es, dass in St. Gallen eine Euphorie herrscht, der 51-Jährige merkt aber an: «Wir sind auf einem guten Weg, aber erreicht haben wir noch nichts.»

Fussball

(pmb)