Hütter kann die Bayern nicht knacken

Samstagabend, Eintracht Frankfurt empfing den FC Bayern München zum Topspiel, und es war für Adi Hütter ein weiterer grosser Moment in diesem für ihn ohnehin grossen 2018. YB zum Meister gemacht, mit Frankfurt nicht wirklich gut gestartet, das Ruder herumgerissen – und nun als Team im Aufwind gegen den Meister im letzten Spiel vor der Winterpause.

Doch in der letzten Runde vor der kurzen Winterpause hat Bayern München aufgezeigt, dass es im Frühling bereit sein wird, dem Bundesliga-Leader Borussia Dortmund die Stirn zu bieten. Die Bayern siegten bei Eintracht Frankfurt 3:0.

Seit dem schmählichen 3:3 in München gegen Fortuna Düsseldorf von Ende November – der bis dorthin kaum bekannte Belgier Dodi Lukebakio traf für den Aufsteiger dreimal – haben sich die Bayern nichts mehr zuschulden kommen lassen. Der Sieg in Frankfurt war der fünfte am Stück in der Meisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac wird ab dem Wiederbeginn der Bundesliga am 18. Januar einen Rückstand von sechs Punkten auf Dortmund wettmachen müssen, um doch noch zum siebten Mal in Serie Meister zu werden.

Hatten sie letzten Mittwoch daheim gegen Leipzig mit Mühe und Not 1:0 gewonnen, siegten die Bayern in Frankfurt so souverän, wie es das Ergebnis von 3:0 wahrhaben will.

Mit 35 Jahren ist Franck Ribéry für die Münchner wertvoller denn je. im Match gegen Leipzig hatte der Franzose das einzige Tor erzielt, in Frankfurt glückten ihm das 1:0 und nach 79 Minuten das 2:0. Er nutzte jeweils eine hervorragende Vorarbeit, einmal von Robert Lewandowski, einmal bei einem Doppelpass mit Joshua Kimmich.

Rebic verletzt ausgeschieden

Für YB-Meistertrainer Adi Hütter wurde die Aufgabe erschwert, weil sich der kroatische Schlüsselspieler Ante Rebic kurz vor dem Match verletzt hatte und nicht mittun konnte. Ein weiteres Handicap war der ebenfalls verletzungsbedingte Ausfall des zuletzt in eine Glanzform gekommenen serbischen Mittelfeldspielers Mijat Gacinovic. Rebic und Gacinovic hatten letzten Mai im Final des deutschen Cups in Berlin alle drei Frankfurter Tore zum überraschenden 3:1-Triumph gegen die Bayern erzielt.

Die Frankfurter hatten ihre beste und einzige gute Phase in den ersten zehn Minuten. Zuerst scheiterte Danny Da Costa am hervorragend reagierenden Manuel Neuer, und kurze Zeit später verfehlte Luka Jovic das Tor aus günstigster Position. Danach bestimmten allein die Bayern den Match. Sie spielten ihre Tore heraus und kamen daneben zu weiteren sehr guten Möglichkeiten.

Kurioses Tor in Leverkusen

In weiteren Bundesliga-Partien der 17. Runde vom Samstag hatten zwei Torhüter schlechte Tage. Der Tscheche Jiri Pavlenka, Goalie von Werder Bremen, spielte bei der 2:3-Niederlage in Leipzig unnötigerweise einen sehr riskanten Pass knapp aus dem Strafraum heraus. Der bedrängte Mitspieler versuchte sofort, den Ball zum Torhüter zurückzuspielen. Leipzigs deutscher Nationalstürmer Timo Werner sprintete dazwischen und hatte aus der Bewegung heraus keine Mühe, Pavlenka zu umspielen und den Ball ins leere Tor zu schieben.

Leverkusens Kai Havertz får en tidig julklapp av Rune Jarstein i Hertha Berlin? pic.twitter.com/0MhBtffgZu– Viasat Fotboll (@ViasatFotbollSE) 22. Dezember 2018

Wohl noch kurioser war Bayer Leverkusens Tor zum 2:0 beim 3:1-Heimsieg gegen Hertha Berlin. Herthas norwegischer Torhüter Rune Jarstein konnte mit einer bedächtigen Rückgabe eines Verteidigers nicht umgehen. Der Ball versprang ihm direkt am Fuss, und der junge deutsche Internationale Kai Havertz staubte ab. Havertz zeichnete sich als Doppeltorschütze aus.

