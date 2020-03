«Wir haben 10 Tage zu spät aufgehört»

Am 9. März erklärte der italienische Premierminister Giuseppe Conte, sämtliche Sportveranstaltungen im Land bis auf Weiteres abzusagen. Wenn es nach dem Chef der italienischen Fussballergewerkschaft – Damiano Tommasi – geht, traten diese Massnahmen zu spät ein.

In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung wirft er der Serie A vor, trotz der ausserordentlichen Situation in Italien, den Ligabetrieb hinausgezögert zu haben. Tommasi verlangte schon am 8. März in einem Tweet, den Fussballbetrieb einzustellen.

Stamattina ho scritto a @GiuseppeConteIT , #vincenzospadafora, @giomalago , @gagravina, #paolodalpino, @BalataMauro, @FrancescoGhire2. Fermare il calcio è l'atto più utile al Paese in questo momento. Le squadre da tifare stanno giocando nei nostri ospedali, nei luoghi d'emergenza — Damiano Tommasi (@17tommasi) March 8, 2020

«Ich fürchte, wir haben zehn Tage zu spät aufgehört – auch weil die Uefa durch die Verschiebung der Europameisterschaft erst jetzt Platz im Kalender geschaffen hat», sagte er im Interview. Tommasi kritisierte zudem das Bestreben der Liga, den Saison-Betrieb schon im Mai wieder aufzunehmen.

