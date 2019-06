Ihre Flitzer-Aktion ist Millionen wert

Für viele war sie der grösste Aufreger in Madrid. 300 Millionen Menschen schauten live am TV zu, als die US-Amerikanerin während des Finals der Champions League zwischen Liverpool und Tottenham halbnackt über den Rasen flitzte. Medial warf die Aktion von Kinsey Wolanski derart hohe Wellen, dass das Model quasi über Nacht weltberühmt wurde.

Auf Instagram erhöhte sich die Zahl ihrer Follower innert Wochenfrist von 300'000 auf über zwei Millionen. Ihr Account wurde zwischenzeitlich gesperrt, ist nun aber wieder online. Und Wolanskis Freund Vitaly Zdorovetskiy (27), der sie zum Flitzen animiert hatte, kann sich die Hände reiben. «Auf Youtube haben wir über 10 Millionen Leute erreicht», frohlockte der russisch-amerikanische Youtuber im Netz. Seine Geliebte hat ihm und vor allem seiner Porno-Website, für die sie im Badeanzug warb, einen überaus wertvollen Dienst erwiesen.

Experten schätzen, dass ihre Flitzer-Aktion rund 3,8 Millionen Pfund (umgerechnet 4,78 Mio. Franken) wert war. Über 32 Millionen Besucher seien auf Zdorovetskiy's Page seit dem 1. Juni registriert worden. Wolanskis Platzsturm war wohl der klügste Schachzug ihrer bisherigen Modelkarriere.

Reaktionen von Liverpool-Spielern

Die 22-Jährige will nun Profit daraus schlagen. «Bis ich 30 bin, will ich genug Geld verdienen, um in den Ruhestand gehen zu können», wird sie von der englischen «Sun» zitiert. Ihr Champions-League-Auftritt werde helfen, das zu erreichen. Zudem plant die US-Amerikanerin weitere Flitzer-Aktionen, um noch bekannter zu werden.

«Plötzlich war ich auf der ganzen Welt berühmt und ich wurde von Stellenangeboten überflutet», erzählt Wolanski. Nach ihrem Platzsturm war sie verhaftet und fünf Stunden in polizeiliche Gewahrsam genommen worden. Mancher Polizist habe an ihrer Aktion genauso Freude wie die Fans gehabt. «Ich wurde sogar von Polizisten nach Fotos gefragt», schildert das Model.



«Dass es so gross wird, damit hätte ich nie gerechnet»: Kinsey Wolanski erklärt im Video ihre Flitzer-Aktion. (Quelle: Instagram/Kinsey Wolanski)

«Die Fans haben es geliebt und die Spieler anscheinend auch.» Wolanski behauptet, sie habe von einigen Profis sogar Nachrichten erhalten: «Ich verrate keine Namen, aber ein paar Liverpool-Spieler haben mir nach der Partie private Flirt-Nachrichten geschickt. Einer übermittelte mir ein paar Herz-Emojis.» Und ein anderer habe ihr geschrieben: «Ich habe dich beim Spiel gesehen.» Sie antwortete jedoch nicht, da sie bereits einen Freund habe.

Erleichterung beim Vater, der Sheriff ist

Auch ihre Familie habe über die Flitzer-Aktion lachen können, obwohl ihr Vater Daniel Wolanski als Sheriff beim L.A. Police Department tätig ist. «Dad war erleichtert, dass ich einen Badeanzug trug und nicht ganz nackt war», lacht sie. Überrascht sei aber weder er noch sonst jemand aus der Familie gewesen. «Denn sie wissen genau, wie ich bin.»

Und ihr Partner Zdorovetskiy, der schon an diversen Sport-Grossevents (so auch beim WM-Final 2014 zwischen Deutschland und Argentinien) auf den Platz gestürmt war und sich so Stadionverbote eingehandelt hatte, hätte sich nicht mehr Gratis-Werbung wünschen können. «Er könnte nicht stolzer auf mich sein», sagt Wolanski. Für sie ist klar: «Er ist der süsseste Typ, den ich eines Tages heiraten möchte.»

