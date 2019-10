Insta-Spionage führt zu Spielerfrauen-Streit

Dass zwei Fussballer auf dem Feld aneinandergeraten, kommt durchaus vor. Anders sieht es neben dem Platz aus. Noch kurioser, wenn sich zwei Spielerfrauen zoffen. Konkret liegen sich zurzeit Coleen Rooney, die Frau von Amerika-Söldner Wayne Rooney, und Rebekah Vardy, die Frau von Leicester-Stürmer Jamie Vardy, in den Haaren. Doch was ist genau passiert?

Seit geraumer Zeit fiel Coleen auf, dass diverse Posts aus ihrem privaten Instagram-Profil bei der englischen Boulevardzeitung «Sun» landeten. Schnell hatte sie einen Verdacht geschöpft, und um diesen zu bestätigen, führte sie eine fast schon hollywoodreife Aktion durch.

Falsche Posts überführen Täterin

Sie begann auf ihrem Profil erfundene Geschichten über sich zu posten. Darunter, dass sie eine Reise nach Mexiko unternehmen wolle, um das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes zu erfahren, dass sie wieder zurück ins Fernsehen wolle oder dass ihr Keller überflutet worden sei.

This has been a burden in my life for a few years now and finally I have got to the bottom of it...... pic.twitter.com/0YqJAoXuK1