Inter-Trainer gibt seinen Spielern Sex-Tipps

Im modernen Fussball ist es normal, dass die gut bezahlten Profis auch ausserhalb der Dienstzeiten einen vorbildlichen Lebenswandel pflegen. Gesund und ausgewogen Essen, ausreichend Schlaf, verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol und Sozialen Medien. So weit nichts Neues.

Antonio Conte geht einen Schritt weiter. Inter Mailands Trainer gibt seinen Spielern Sex-Tipps. Es scheint sich auszuzahlen. Aktuell liegen die Nerazzurri in der Serie A nur einen Zähler hinter Leader Juventus Turin.

«Im besten Fall die eigene Frau»

Was Conte seinen Spielern konkret mitgibt: «Während der Saison darf Sex nicht zu lange dauern. Und er sollte mit minimalem Aufwand betrieben werden. Die Spieler sollten also Positionen wählen, bei der die Partnerin oben ist.»

"I advise my players to have sex for short periods, with the minimum of effort and use positions where they are under their partners and preferably with their wives. Because then you don't have to be exceptional."



