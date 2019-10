Iren lassen Punkte in Georgien liegen

Der Schweizer Gruppengegner Irland hat in der EM-Qualifikation wichtige Punkte eingebüsst. Der Spitzenreiter der «Schweizer» Gruppe D kam am Samstagnachmittag in Tiflis nicht über ein 0:0 gegen Georgien hinaus. Die letzte irische Chance zum Sieg vergab Aaron Connolly, der bei einem Konter kurz vor Schluss nur das Aussennetz traf. Mit nunmehr zwölf Zählern aus sechs Partien führen die Iren die Gruppe zwar vorerst weiter an.

Am Dienstag in Genf können die Schweizer somit die Tabellenspitze erobern – vorausgesetzt, sie verlieren ihr Spiel am Samstagabend (18 Uhr) in Kopenhagen gegen Dänemark nicht. Für die Iren geht es nach dem Spiel gegen die Schweiz am 18. November zuhause gegen Dänemark, einen anderen Direktkonkurrenten ums EM-Ticket.

Georgien gegen Irland ist echt ein Graus aber was will man machen #länderspielpause– Lizzardking (@Lizzardking5) October 12, 2019

(dpa)